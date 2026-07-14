Вулкану Шивелуч присвоили красный код авиационной опасности

Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 10,5 км - ему присвоен красный код авиационной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), вечером 14 июля из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 10 500 м. <…> Шивелучу присвоен красный код авиационной опасности", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространился в восточном и юго-восточном направлении от вулкана - в сторону Камчатского залива. На пути его следования находятся поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово, где не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла. При этом в ЕДДС Усть-Камчатского муниципального округа сообщили, что пеплопад в населенных пунктах не наблюдается.

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН указывает, что выброс пепла на высоту до 12 км может произойти в любое время.