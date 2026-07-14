«Честные» сутки: российские отели открестились от эксперимента китайских коллег

Практика 24‑часового расчёта в гостиницах, которую сейчас обсуждают на примере китайских отелей, принесёт больше неудобств, чем пользы, сказал НСН Игорь Бухаров.

Идея «честных» суток пребывания в отеле, когда расчёт идёт не по календарным дням, а ровно с момента заезда, кажется логичной лишь на первый взгляд, сказал НСН президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров.

В китайском Чунцине набирает обороты дискуссия вокруг нестандартного правила в некоторых отелях — расчётного часа, привязанного не к конкретной дате, а к факту заселения, пишет издание Radii. Согласно этому подходу, оплаченные сутки начинаются в момент заезда гостя и заканчиваются ровно через 24 часа, вне зависимости от календарного времени. С одной стороны, он кажется справедливым с точки зрения оплаты — турист действительно платит за сутки пребывания. С другой — создаёт сложности в организации работы гостиниц и неудобен для большинства путешественников, привыкших к традиционному порядку заселения и выезда. Бухаров отметил, что удобство такой модели сильно зависит от контекста, и в большинстве случаев она создаёт неудобства.

«Когда люди привыкли к одному, то они и рассчитывают, что всё работает примерно в одном режиме. Наверное, это удобнее. Когда сталкиваешься с тем, что что‑то работает по‑другому, то становится уже неудобно. Как по мне, китайский пример сложно осуществим с точки зрения заселения и расчёта постояльцев. Китайское новшество кажется удобным только с той точки зрения, что турист платит всё‑таки за сутки. Однако это неудобно в плане организации процесса, в плане восприятия всеми остальными. Это может быть удобно на каком‑то отдельно взятом острове, куда в определённое время приходит корабль или прилетает самолёт, а больше туда никак не добраться. Это было бы справедливо. Это очень индивидуально. Как будут обстоять дела с плановыми заездами в отель? Если человек забронировал номер, приехал, а там ещё у кого‑то сутки не закончились», — сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сказал НСН, что только 4% российских отелей могут разместить в одном номере четырех постояльцев, потому туристы все чаще выбирают апартаменты, а не гостиницы.