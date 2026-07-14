Двухдневная поездка в курортный город превратилась в двухчасовую

Временные ограничения на полеты, которые в последние дни регулярно вводятся в аэропорту Сочи, радикально ломают планы пассажиров. Один из них рассказал в соцсетях, что все время, которое он отводил на поездку на курорт, фактически ушло на дорогу.

«Летел в Сочи в командировку на 2 дня. В итоге все 2 дня пытался хотя бы добраться до него, 2 раза уходили на запасной аэродром, не сев в Сочи, – в Астрахань и Грозный. В Астрахани заночевали в итоге. Командировка накрылась, пару часов купнулся в море – и назад. Причем обратно вылетел с задержкой в полчаса без проблем», – поделился пассажир.

В подобной ситуации могут оказаться и туристы, которые решат совершить в Сочи краткосрочную поездку, например, на выходные.

Такие истории не удивительны: с 7 июля в аэропорту Сочи временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились часто и в общей сложности продлились больше суток. Самолеты периодически совершали посадки на запасных аэродромах, после снятия ограничений аэропорт и авиакомпании восстанавливали расписание и возвращали борта в Сочи.

Не обошлось без ограничений и вчера: план «Ковер» действовал с 15:29 до 16:56, с 18:50 до 19:32 и с 22:44 до 23:56. Пассажирам рекомендовали внимательно следить за статусом своих рейсов, так как расписание корректировалось по фактической обстановке.

Ранее мы написали, что задержки вылетов в Сочи достигают 20 часов. Наиболее сложная ситуация с двумя вылетами «Аэрофлота» в Москву.