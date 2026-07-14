Россияне переключились на соло-путешествия

По статистике, которую приводят «Известия», почти половина россиян хотя бы раз путешествовали в одиночку. И подавляющее большинство — 96% — остались этим опытом довольны.

Жительница Петербурга Мария рассказывает, что поехала в одиночку автостопом ради нового опыта:

«Изначально путешествие начиналось из Москвы, поехала до Калуги на электричке. До Брянска я доехала BlaBlaCar, и оттуда началось мое путешествие именно автостопом в сторону Смоленска. Не нужно ни с кем считаться, и даже отхождение от того плана, который ты себе придумал, воспринимается легче. Я просто пропускала города, когда они мне казались недостаточно интересными. Например, если бы я осталась в Смоленске, а не уехала в сторону Пскова, я бы никогда не переночевала в доме батюшки. Всем кажется, что путешествовать в одиночестве — это скучно, но это не так, потому что, когда ты один, если ты достаточно коммуникабельный, к тебе притянутся другие люди, и, наверное, никогда твоя одиночная поездка по-настоящему одиночной не будет».

А москвичка Полина решила рвануть в Европу после того, как сравнила цену ужина в московском ресторане с авиабилетом, — не в пользу ресторана:

«Из Еревана, куда я ездила с большой компанией друзей, я одна вылетела в Барселону, оттуда переместилась в Милан, где, как и в Барселоне, жила у друзей. Но фактически все дни я проводила либо одна, либо с новообретенными друзьями и знакомыми. На целый день выезжала в разные итальянские города вроде Вероны, Бергамо. Такое соло-путешествие я 100% советую каждому хоть раз в жизни, чтобы узнать немножко больше про себя и про то, как вы себя ведете в неизвестной среде. Из минусов могу отметить неполное ощущение безопасности, потому что в той же Барселоне орудуют карманники. Местные мне советовали выходить на пляж без телефона, что казалось мне проблематичным, потому что без телефона я бы не смогла банально дойти до дома».

Однако соло-путешественники — это не только молодые искатели приключений с ветром в волосах. К этой же группе можно отнести и пожилых людей, которые путешествуют одни скорее вынужденно. Продолжает вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин:

Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор турфирмы «Дельфин»:

«В лидерах по соло-путешествиям, как ни странно, медицинский туризм. Это санатории, отели с лечением, с оздоровлением. Это достаточно возрастная аудитория. Среднее положение занимают экскурсионные туры — тут от 15% до 20% соло-путешественников. Здесь и молодые люди, и достаточно зрелые — им не нужен спутник, потому что они хотят получить уникальные эмоции для себя лично. Это путь к самим себе в определенной мере. Если это какие-то отдаленные регионы — Алтай, Байкал, Северный Кавказ, — берут туры, потому что зачастую это удобнее и безопаснее. Кроме того, например, на Камчатке значительная часть поездки — это вертолет. Один человек не в состоянии зафрахтовать вертолет, а для компании это доступно. Конечно, города удобнее для соло-путешественника, нежели какие-то отдаленные экстремальные путешествия».

Как пишет РБК, в этом году в России вырос спрос на соло-туры для женщин, причем почти наполовину. Девушки, по общему впечатлению, действительно более склонны к одиночным поездкам. Но мужчины этот тренд тоже распробовали, отмечает гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян:

Артур Мурадян, генеральный директор туроператора Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма:

«Как правило, это не только короткие поездки на два-три дня. Отмечаем интерес к длительным поездкам, особенно в Юго-Восточную Азию, куда или мужчины, или девушки уезжают каждый со своей целью: кто-то просто отдохнуть от цивилизации, кто-то больше времени провести, занимаясь разными практиками или спортивными мероприятиями. Я, по крайней мере, отмечаю, что стало больше мужчин соло-путешественников, что раньше было представить довольно сложно. В основном же все-таки такого рода путешествиями занимается прекрасный пол, и такие путешествия, как правило, планируются заранее».

Впрочем, любая статистика в вопросе соло-путешествий обречена на искажение. Часто в такие поездки люди отправляются за духовным опытом не по пакетному туру. И авантюристы, которые едут в одиночестве куда-нибудь в тайгу — дышать хвоей и думать о вечном, — часто остаются за рамками статистического учета.