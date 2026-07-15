Сколько пляжей действует в России в 2026 году

Роспотребнадзор продолжает следить за водоемами для купания, с начала лета в РФ исследовано свыше 87 тыс. проб воды, открыто более 2 тыс. пляжей, пригодных для отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В текущем летнем сезоне на территории Российской Федерации открыто более 2 тыс. пляжей: в санаториях, детских оздоровительных лагерях, базах отдыха, профилакториях, туристических стоянках, а также в местах купания общего пользования. Территориальные органы Роспотребнадзора ежегодно проверяют водные объекты, используемые в целях рекреации, на соответствие санитарным нормам и правилам с выдачей соответствующих санитарно-эпидемиологических заключений. К настоящему времени Роспотребнадзором исследовано 87,2 тыс. проб воды из 3,2 тыс. контрольных точек различных водоемов на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям. Кроме того, проанализировано около 11,6 тыс. проб песка и гравия", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения администрации пляжей проводят мероприятия по их благоустройству: санитарную очистку территорий, дезинсекционные и дератизационные мероприятия, промывку и дезинфекцию питьевых фонтанчиков с последующим лабораторным контролем качества воды. Производится лабораторный контроль качества воды поверхностных водоемов, используемых для купания.

В Роспотребнадзоре также напомнили, как определить водоемы, не подходящие для безопасного купания. Рядом с ними установлены ограждения или знаки "Купание запрещено". Также, если в реке, озере, пруду плавают утки, гуси, вокруг летают чайки, то такой водоем не подходит для купания человека: водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать заболевание церкариозом в виде кожных реакций и последующим аллергическим дерматитом, отмечают в ведомстве. Кроме того, купаться нельзя, если поверхность озера цветет, возле берега много водорослей. В таком пруду есть условия для прикрепления разных промежуточных видов паразитов.

Водоем непригоден для купания и в том случае, если поблизости с прудом, рекой или озером имеются сельскохозяйственные угодья, свалка - это означает, что с поверхностными ливневыми стоками в водоем попадают биогенные загрязнители - яйца гельминтов аскарид, тениид, эхинококка, цист лямблий, кишечные палочки, сальмонеллы и другие возбудители кишечных инфекционных и паразитарных болезней.

Еще один индикатор загрязненного водоема, как отметили в Роспотребнадзоре, - наличие рядом с речкой промышленного предприятия, автомобильной магистрали. С потоками ливневых дождей в воду могут попадать тяжелые металлы, которые обладают токсическим действием на организм человека.