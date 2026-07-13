РЖД приостановили продажу билетов на поезда южного направления

РЖД временно приостановили продажу билетов на часть поездов южного направления с отправлением начиная с 30 сентября. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на компанию, это связано с предстоящими ремонтными работами на железной дороге, которые запланированы на октябрь.

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Ограничения затронули некоторые поезда, следующие к курортам Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод, а также рейсы в обратном направлении.

В компании пояснили, что сейчас специалисты корректируют график движения и маршруты отдельных поездов дальнего следования. Пока эта работа не завершена, оформить билеты на некоторые рейсы невозможно.

После согласования нового расписания продажу откроют поэтапно. В РЖД рассчитывают возобновить ее в течение недели по мере утверждения графика движения.

В компании подчеркнули, что ограничения носят временный технический характер и связаны исключительно с подготовкой инфраструктуры к октябрьской ремонтной кампании. После завершения корректировки расписания билеты снова станут доступны в обычном режиме.