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Сплав до смерти. Как отдыхать на воде без риска для жизни?

Мир24

Сразу несколько трагедий произошли на этой неделе во время сплавов по горным рекам. Всего же с начала лета в водоемах России погибли 280 человек. Как отдыхать на воде без риска для жизни, узнал специальный корреспондент «МИР 24 Дмитрий Горкин.

Сплав до смерти. Как отдыхать на воде без риска для жизни?
© Мир24

«Активный отдых на воде сегодня — не только одно из самых популярных летних развлечений, но и одно из самых опасных. Я сам уже около 15 лет сплавляюсь по небольшим спокойным рекам на байдарке. Не так давно освоил сапборд. И на своем личном опыте знаю, что достаточно одного неверного решения — и контроль над ситуацией уже в руках стихии, — отметил корреспондент.

Вода не прощает ошибок. В Иркутской области катамаран ушел в одиночный дрейф после того, как группа туристов перевернулась. Людям повезло: спустя сутки их нашли спасатели. Еще одна трагедия произошла на реке Иркут: во время стоянки после сплава сильное течение унесло четырехлетнего ребенка. Двое мужчин попытались его спасти — все трое погибли.

Открытая вода всегда таит опасность. «Заломы» — скопление упавших в воду бревен и веток — моментально затягивают человека под себя: освободиться практически невозможно. «Воронки» возникают из‑за столкновения течений, перепада глубин или препятствий на дне — выбраться из них крайне трудно. «Пороги» — скалистые участки с резким перепадом уровня воды и быстрым течением — способны разбить судно о камни. Особую угрозу представляют «бочки»: это ловушки, образующиеся у подводного камня или плотины, — они закручивают судно или человека, словно в стиральной машине.

Александр Новиков многократный чемпион СССР по водному туризму, экс‑президент Федерации рафтинга Москвы «Воронка — это такое явление, с которым в одиночку не справишься. Если, не дай бог, вы попадаете в нее, нужно сконцентрироваться и собраться, не тратить силы на борьбу, а ждать, пока поток вытолкнет вас. Если вытолкнет — считайте, повезло, а если нет — то ниже по течению найдут».

«Нужно иметь все необходимое снаряжение. В первую очередь это спасжилет: без него нельзя выходить на воду, независимо от того, бурная это вода или спокойная, умеете вы плавать или нет, — подчеркнул каякер‑экстремал, многократный победитель и призер российских соревнований по фристайлу Андрей Пестерев.

Собеседник добавил, что при риске переворота стоит взять с собой каску. Кроме того, обязательно нужны закрытая обувь и гидрокостюм, мобильный или спутниковый телефон, сухая и теплая одежда, карта с маршрутом и остановками, аптечка, питьевая вода и еда. Все вещи следует упаковать в двойные гермомешки и надежно закрепить на лодке или плоту. И самое важное — сообщить о поездке спасателям.

«Я попробовал пройти небольшой участок по Яузе — относительно спокойной реке, — и даже здесь несколько раз терял контроль. На реке есть места с очень сильным течением. Бывали моменты, когда я едва не перевернул каяк. Так что экстренные ситуации порой случаются даже у опытных спортсменов, не говоря уже о новичках, — отметил корреспондент.

На случай переворота каяка существует техника «эскимосского переворота, разработанная коренными народами Арктики — инуитами. Ее необходимо заранее отработать на спокойной воде. Секрет приема — в рывке бедрами и опоре либо винтовом движении веслом.

«Вот это каяк слаломный. Я учился управлять таким в Бурятии по книжке. Если ты вдруг упал и тебе нужно подняться без касания воды — вот примерно так, — показал Михаил Леонтьев, каякер‑экстремал, организатор туристических сплавов.

Михаил Леонтьев уже 30 лет увлечен водным туризмом, а сегодня организует сплавы по рекам Москвы и Подмосковья.

«Вот это классический жилет — главное подобрать его по размеру. На каждом жилете есть таблица размеров. У многих моделей предусмотрены паховые ремни: в холодную погоду они согревают, а в воде надежно удерживают жилет. Если вас будут вытягивать из воды, то без паховых ремней жилет попросту стянут, — показал Михаил Леонтьев.

Туристические сплавы были одной из любимых форм досуга советских граждан: секции по туризму действовали почти в каждой школе, техникуме, вузе и на предприятиях. Сегодня государственных туристских клубов почти не осталось, но тяга к экстриму по‑прежнему сильна. Одно из самых востребованных летних развлечений — сплавы по рекам.

Реки классифицируют по шести категориям сложности. Первая — спокойная вода. Вторая — простые препятствия, соответствующие второму спортивному разряду. Третья — уже встречаются «бочки, требуется навык маневрирования, уровень — первый разряд. Четвертая — пороги непрерывны, поток мощный, «бочки сильные: это уровень кандидата в мастера спорта. Пятая — пороги с высокими сливами и узкими проходами: категория для мастеров спорта. Шестая — проходимость зависит от уровня воды, любая ошибка смертельно опасна; за преодоление таких участков присваивают звание мастера спорта международного класса.

Во время прохождения опасных участков рядом для подстраховки всегда дежурит спасательный борт, а на берегу заранее готовят спасательную веревку.

Михаил Непогодин директор АНО «Центр социальной адаптации молодежи „Грань“» (г. Хабаровск) «Официально этот предмет называется „спасательный конец Александрова“, а неофициально — „морковка“, из‑за характерного цвета. Еще его называют „выброска“, потому что ее выбрасывают».

Даже опытных сплавщиков порой переворачивает и несет течением. Главное в такой ситуации — не паниковать и по возможности не отпускать лодку. Инструктор напомнил: «Человек без весла у нас не спасается: без весла вы в лодке больше не нужны. Порядок спасения таков: сначала обеспечивают безопасность людей, затем стараются сохранить весла, а потом уже решают остальные задачи. При любой опасности следует «сушить весла. На сложных участках обязательна предварительная разведка с берега и разработка стратегии формирования.

Среди самых популярных маршрутов — Алтай: реки Катунь, Аргут и Чуя, где есть участки шестой категории сложности. В Сибири востребованы Казыр и Улуг‑О — реки пятой категории. На отдельных шестибалльных маршрутах Алтая уровень смертности достигает 50%.

«Самое главное — уметь „читать воду“: понимать, куда можно заходить, а куда нельзя, как правильно развернуть судно, как создать нужный крен. Если надувная лодка приближается к „залому“, нужно сразу разгрузить дальний борт и загрузить тот, который идет к препятствию: тогда борт поднимется, и лодку не перевернет, — указал Михаил Непогодин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на протяжении нескольких недель в году участвует в сплавах по горным рекам — независимо от загрузки и международной обстановки. За выносливость и силу товарищи прозвали его «Лосем.

«Я люблю сплавы на плотах по горным рекам летом. Зимой тоже стараюсь ездить в сибирские регионы с товарищами. Как правило, получается, — признавался глава МИД России.

Смертельно опасными могут быть даже прогулки на сапборде по спокойной воде: зеркальная поверхность отражает солнечные лучи, что грозит не просто ожогами, а риском развития меланомы — рака кожи. Так что крем от солнца и закрытая одежда — не менее важные элементы экипировки сплавщика.

Алевтина Киселева врач‑онколог, кандидат медицинских наук «У нас, у врачей‑онкологов, меланому еще называют „королевой онкологии“. Потому что она очень быстро дает метастазы».

А еще есть риск фотоконтактного дерматита. С ним столкнулся 30-летний новосибирец после прогулки на сапборде. Опухшая голова — воспалительная реакция на солнечный ожог.

С начала лета в России вступили в силу новые правила для прогулочного сапбординга и каякинга. Теперь спасжилет — не рекомендация, а обязательный элемент снаряжения. Детям до семи лет запрещено кататься на таких плавсредствах, а подросткам до 16 лет разрешено выходить на воду только в сопровождении родителей или инструкторов.

Также под запретом управление судном в состоянии опьянения — это одна из главных причин трагедий на воде.