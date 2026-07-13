Сплав до смерти. Как отдыхать на воде без риска для жизни?

Сразу несколько трагедий произошли на этой неделе во время сплавов по горным рекам. Всего же с начала лета в водоемах России погибли 280 человек. Как отдыхать на воде без риска для жизни, узнал специальный корреспондент «МИР 24 Дмитрий Горкин.

«Активный отдых на воде сегодня — не только одно из самых популярных летних развлечений, но и одно из самых опасных. Я сам уже около 15 лет сплавляюсь по небольшим спокойным рекам на байдарке. Не так давно освоил сапборд. И на своем личном опыте знаю, что достаточно одного неверного решения — и контроль над ситуацией уже в руках стихии, — отметил корреспондент.

Вода не прощает ошибок. В Иркутской области катамаран ушел в одиночный дрейф после того, как группа туристов перевернулась. Людям повезло: спустя сутки их нашли спасатели. Еще одна трагедия произошла на реке Иркут: во время стоянки после сплава сильное течение унесло четырехлетнего ребенка. Двое мужчин попытались его спасти — все трое погибли.

Открытая вода всегда таит опасность. «Заломы» — скопление упавших в воду бревен и веток — моментально затягивают человека под себя: освободиться практически невозможно. «Воронки» возникают из‑за столкновения течений, перепада глубин или препятствий на дне — выбраться из них крайне трудно. «Пороги» — скалистые участки с резким перепадом уровня воды и быстрым течением — способны разбить судно о камни. Особую угрозу представляют «бочки»: это ловушки, образующиеся у подводного камня или плотины, — они закручивают судно или человека, словно в стиральной машине.

Александр Новиков многократный чемпион СССР по водному туризму, экс‑президент Федерации рафтинга Москвы «Воронка — это такое явление, с которым в одиночку не справишься. Если, не дай бог, вы попадаете в нее, нужно сконцентрироваться и собраться, не тратить силы на борьбу, а ждать, пока поток вытолкнет вас. Если вытолкнет — считайте, повезло, а если нет — то ниже по течению найдут».

«Нужно иметь все необходимое снаряжение. В первую очередь это спасжилет: без него нельзя выходить на воду, независимо от того, бурная это вода или спокойная, умеете вы плавать или нет, — подчеркнул каякер‑экстремал, многократный победитель и призер российских соревнований по фристайлу Андрей Пестерев.

Собеседник добавил, что при риске переворота стоит взять с собой каску. Кроме того, обязательно нужны закрытая обувь и гидрокостюм, мобильный или спутниковый телефон, сухая и теплая одежда, карта с маршрутом и остановками, аптечка, питьевая вода и еда. Все вещи следует упаковать в двойные гермомешки и надежно закрепить на лодке или плоту. И самое важное — сообщить о поездке спасателям.

«Я попробовал пройти небольшой участок по Яузе — относительно спокойной реке, — и даже здесь несколько раз терял контроль. На реке есть места с очень сильным течением. Бывали моменты, когда я едва не перевернул каяк. Так что экстренные ситуации порой случаются даже у опытных спортсменов, не говоря уже о новичках, — отметил корреспондент.

На случай переворота каяка существует техника «эскимосского переворота, разработанная коренными народами Арктики — инуитами. Ее необходимо заранее отработать на спокойной воде. Секрет приема — в рывке бедрами и опоре либо винтовом движении веслом.

«Вот это каяк слаломный. Я учился управлять таким в Бурятии по книжке. Если ты вдруг упал и тебе нужно подняться без касания воды — вот примерно так, — показал Михаил Леонтьев, каякер‑экстремал, организатор туристических сплавов.

Михаил Леонтьев уже 30 лет увлечен водным туризмом, а сегодня организует сплавы по рекам Москвы и Подмосковья.

«Вот это классический жилет — главное подобрать его по размеру. На каждом жилете есть таблица размеров. У многих моделей предусмотрены паховые ремни: в холодную погоду они согревают, а в воде надежно удерживают жилет. Если вас будут вытягивать из воды, то без паховых ремней жилет попросту стянут, — показал Михаил Леонтьев.

Туристические сплавы были одной из любимых форм досуга советских граждан: секции по туризму действовали почти в каждой школе, техникуме, вузе и на предприятиях. Сегодня государственных туристских клубов почти не осталось, но тяга к экстриму по‑прежнему сильна. Одно из самых востребованных летних развлечений — сплавы по рекам.

Реки классифицируют по шести категориям сложности. Первая — спокойная вода. Вторая — простые препятствия, соответствующие второму спортивному разряду. Третья — уже встречаются «бочки, требуется навык маневрирования, уровень — первый разряд. Четвертая — пороги непрерывны, поток мощный, «бочки сильные: это уровень кандидата в мастера спорта. Пятая — пороги с высокими сливами и узкими проходами: категория для мастеров спорта. Шестая — проходимость зависит от уровня воды, любая ошибка смертельно опасна; за преодоление таких участков присваивают звание мастера спорта международного класса.

Во время прохождения опасных участков рядом для подстраховки всегда дежурит спасательный борт, а на берегу заранее готовят спасательную веревку.

Михаил Непогодин директор АНО «Центр социальной адаптации молодежи „Грань“» (г. Хабаровск) «Официально этот предмет называется „спасательный конец Александрова“, а неофициально — „морковка“, из‑за характерного цвета. Еще его называют „выброска“, потому что ее выбрасывают».

Даже опытных сплавщиков порой переворачивает и несет течением. Главное в такой ситуации — не паниковать и по возможности не отпускать лодку. Инструктор напомнил: «Человек без весла у нас не спасается: без весла вы в лодке больше не нужны. Порядок спасения таков: сначала обеспечивают безопасность людей, затем стараются сохранить весла, а потом уже решают остальные задачи. При любой опасности следует «сушить весла. На сложных участках обязательна предварительная разведка с берега и разработка стратегии формирования.

Среди самых популярных маршрутов — Алтай: реки Катунь, Аргут и Чуя, где есть участки шестой категории сложности. В Сибири востребованы Казыр и Улуг‑О — реки пятой категории. На отдельных шестибалльных маршрутах Алтая уровень смертности достигает 50%.

«Самое главное — уметь „читать воду“: понимать, куда можно заходить, а куда нельзя, как правильно развернуть судно, как создать нужный крен. Если надувная лодка приближается к „залому“, нужно сразу разгрузить дальний борт и загрузить тот, который идет к препятствию: тогда борт поднимется, и лодку не перевернет, — указал Михаил Непогодин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на протяжении нескольких недель в году участвует в сплавах по горным рекам — независимо от загрузки и международной обстановки. За выносливость и силу товарищи прозвали его «Лосем.

«Я люблю сплавы на плотах по горным рекам летом. Зимой тоже стараюсь ездить в сибирские регионы с товарищами. Как правило, получается, — признавался глава МИД России.

Смертельно опасными могут быть даже прогулки на сапборде по спокойной воде: зеркальная поверхность отражает солнечные лучи, что грозит не просто ожогами, а риском развития меланомы — рака кожи. Так что крем от солнца и закрытая одежда — не менее важные элементы экипировки сплавщика.

Алевтина Киселева врач‑онколог, кандидат медицинских наук «У нас, у врачей‑онкологов, меланому еще называют „королевой онкологии“. Потому что она очень быстро дает метастазы».

А еще есть риск фотоконтактного дерматита. С ним столкнулся 30-летний новосибирец после прогулки на сапборде. Опухшая голова — воспалительная реакция на солнечный ожог.

С начала лета в России вступили в силу новые правила для прогулочного сапбординга и каякинга. Теперь спасжилет — не рекомендация, а обязательный элемент снаряжения. Детям до семи лет запрещено кататься на таких плавсредствах, а подросткам до 16 лет разрешено выходить на воду только в сопровождении родителей или инструкторов.

Также под запретом управление судном в состоянии опьянения — это одна из главных причин трагедий на воде.