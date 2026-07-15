Пассажиры смогут оставлять чаевые бортпроводникам

Авиакомпания S7 первой в России запустила сервис для чаевых бортпроводникам. Как пояснили в компании, «после каждого рейса пассажиры получают письмо с опросом, где можно оставить комментарии и оценить работу как всей команды, так и каждого отдельного бортпроводника. Теперь появилась кнопка «Поблагодарить», с помощью которой можно по желанию отправить бортпроводникам любую сумму». В S7 подчеркнули, что сервис не меняет действующую систему оплаты труда бортпроводников.

Бизнес ФМ спросили у людей, которые часто летают внутренними и международными рейсами, появлялось ли у них желание отблагодарить бортпроводника чаевыми.

«Да, было. Особенно когда ты летишь с семьей, особенно если бортпроводник проявляет какую-то неравнодушность к тебе, помогает с ребенком, где-то принесет водички — то, что, в общем, в его обязанности не входит. Особенно в наше время, когда у нас все билеты экономкласса без питания и прочего. То есть удешевляются, скажем так, перелеты. Тем более важно получить какое-то неравнодушие к себе. Поэтому хорошая инициатива. Почему бы и нет? И нам важно помнить, что бортпроводник — это же все-таки про безопасность. При всех «коврах» и прочем негатив у людей копится. Тем важнее опытный бортпроводник, который поможет, успокоит, объяснит, получит, возможно, какую-то дополнительную награду».

*****

«Я часто летаю. Никогда не было мыслей оставить кому-либо чаевые и не появится совершенно точно. Для меня такая, с позволения сказать, благодарность сравнима с тем, чтобы оставить чаевые пилотам, ну или технику, который обслужил самолет на поле, или клининговой службе, которая его убрала перед вылетом, потому что это работа. И у бортпроводника в первую очередь его работа — это обеспечение безопасности пассажиров, потому что он член кабинного экипажа, а не официант, не бармен, даже не мастер маникюра. Ну, то есть вот мне эта идея кажется очень странной».

*****

«С одной стороны, бортпроводники часто работают на износ, особенно в сезон. И тем более сейчас, когда постоянно рейсы задерживаются: летишь в Нижний, сажают в Казани. Но в то же время и тебе самому тоже хочется быстрее долететь уже, и ты ни о каких чаевых не думаешь. Но если человек действительно старался, действительно как-то помог с вещами, с багажом, успокоил пассажира, который нервничает, то я, наверное, оставила бы чаевые. Собственно, почему бы не сказать спасибо деньгами? Но, с другой стороны, я и так плачу за билет немалые деньги, и сервис как будто уже должен быть заложен в цену. К слову, я летала недавно в Китай. И вот персонал гонконгских авиалиний, ну, действительно очень позитивно удивил. Был суперзаботливый, внимательный. Туда лететь долго, девять часов, но при этом они, бедные, все время на ногах, все время внимательны к каждому пассажиру и даже проводили для нас сидячую разминку несколько раз. Вот в этой ситуации как-то действительно хотелось отблагодарить, но в то же время я понимаю, что это тоже уровень сервиса».

*****

— Иногда девочки или молодые люди в таких ситуациях помогают. Ну, допустим, ночной полет, и мама летит с ребенком, и это сложно. И вот я несколько раз наблюдала, как однажды девушка помогала, прямо подходила, просто поддержать, чтобы мама там сходила в уборную или просто встала, размяла ноги. И почему бы в такой ситуации не поблагодарить?

— В нынешних реалиях, когда то и дело объявляется план «Ковер», многочасовые задержки, на этом фоне не выглядит ли излишеством функция чаевых бортпроводникам?

— Мне кажется, напротив, бортпроводники точно так же ждут этого вылета, точно так же теряют свое время, но при этом вы потом садитесь в самолет и можете какое-то время поспать, отдохнуть, а ребята еще и работают.

*****

— По моему опыту, я редко что заказываю на борту, потому что знаю, что там все это дороже. В принципе, если рассматривать этот вопрос как ресторан, как бар, то чаевые оставляю и готов, наверное, что-то оставлять.

— Ну, то есть если это станет новым этикетом, да?

— Да, если это будет новым этикетом, то, наверное, буду.

— Не возникало желания, что вот так хочется поблагодарить, чтобы это не дежурно звучало, а вот денежку приложить?

— Признаться, нет, не возникало.

В опросе Бизнес ФМ в нашем телеграм-канале большая часть подписчиков признались, что не думали благодарить бортпроводников деньгами. А вот в канале в «Максе» результаты почти 50/50, при этом чуть больше людей все-таки хоть раз хотели сказать спасибо еще и чаевыми.