Между Сочи и Адлером возобновили морское сообщение

В Сочи вновь открыли морское сообщение между Центральным и Адлерским районами. С 13 июля скоростное судно «Космонавт Павел Попович» снова выполняет рейсы, причем теперь не два, а четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, средам и четвергам, сообщила пресс-служба городской администрации.

Из морского порта Сочи теплоход отправляется в 11:00 и 17:00, из Адлера обратно – в 14:30 и 18:30. Время в пути составляет около 45 минут.

Как пояснили в администрации курорта, в конце июня маршрут запустили в тестовом режиме с двумя рейсами в неделю. После этого интерес к нему оказался выше ожидаемого, поэтому расписание решили расширить. По словам заместителя главы Сочи Вячеслава Бауэра, морской транспорт позволяет быстрее добраться между районами города, снижая нагрузку на автомобильные дороги и железную дорогу.

Интересно, что еще в начале месяца организаторы морских перевозок между Сочи и Адлером приостановили рейсы. Тогда это объяснили отсутствием спроса со стороны туристов и местных жителей. Теперь ситуация, судя по словам представителей администрации курорта, кардинально изменилась.

Напомним, с 15 мая возобновились морские рейсы между Сочи и Сухумом, а с середины июня ежедневно курсируют суда по маршруту Сочи – Геленджик.