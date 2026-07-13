«Остров фортов»: как Кронштадт стал туристическим центром

Еще недавно Кронштадт воспринимали как место для часовой прогулки: собор, набережная - и обратно. Сегодня сюда едут на целый день, а то и на выходные. Город на острове за последние годы преобразился: открылись новые музеи, восстановленные форты и современные общественные пространства. О том, что изменилось и почему сюда стоит приехать этим летом, рассказал Петербург2.ру.

Кронштадт заметно изменил свой облик. Город перестал быть точкой на карте для коротких экскурсий. Сейчас здесь можно провести целый день, а при желании - и несколько.

Все началось с появления туристического кластера "Остров фортов". Он вырос на месте бывших закрытых территорий и быстро стал одним из самых популярных общественных пространств Петербурга. История флота здесь соседствует с современными прогулочными зонами, а старые укрепления - с арт-объектами и детскими площадками.

Первая остановка - парк "Остров фортов". Его центральная ось - "Аллея героев", которая проходит сквозь три века военно-морской истории. По пути встречаются тематические арт-объекты, сохранившиеся караульные помещения форта Петра I, яблоневый сад и смотровые площадки с видом на Финский залив.

Летом парк живет полной жизнью: на газонах отдыхают, по дорожкам катаются на велосипедах и самокатах. Для детей оборудованы игровые зоны, для взрослых - спортивные площадки и фудкорт.

Один из самых ярких экспонатов - атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол". Она находится внутри Музея военно-морской славы. Посетители могут пройти по отсекам, увидеть, как жили и работали моряки, и узнать подробности легендарного похода к Северному полюсу. Вокруг лодки - современная мультимедийная экспозиция, сочетающая историю с новыми технологиями.

Отдельная история - реставрация знаменитых фортов: Кроншлота, Петра I и Александра I. Все они входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После завершения работ каждый из них получит свое назначение: в одном откроют музей истории борьбы с инфекциями, другой посвятят минному делу, третий - первому кронштадтскому форту. Здесь также появятся кафе, концертные площадки и общественные пространства.

"Остров фортов" - это еще и площадка для крупных событий. Здесь проходят фестивали "Паруса Кронштадта", "Остров мечтателей", Международный военно-морской салон, концерты и лекции. Многие петербуржцы приезжают сюда по несколько раз за сезон - каждый раз находится новый повод.

Кронштадт заметно изменился. Он больше не ассоциируется только с Морским собором и старыми укреплениями. Сюда едут гулять по современному парку, заходить в музеи, отдыхать у воды и изучать форты, которые десятилетиями были закрыты.