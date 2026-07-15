В Крыму создан штаб для помощи туристической сфере

В Республике Крым создан оперативный штаб, объединяющий более 500 туристических предприятий. Об этом 13 июля сообщил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.

«Основной задачей штаба является оперативная передача информации об актуальных мерах государственной поддержки турбизнеса на федеральном, республиканском и муниципальном уровнях», — пояснил чиновник. Кроме того, штаб будет оказывать предприятиям отрасли юридическую и организационную помощь.

Правительство России выделило на поддержку туристической сферы Крыма 3 миллиарда 726 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги направят операторам, отелям, гостиницам и другим предприятиям отрасли, которые оказались в непростой ситуации, вызванной снижением туристического потока.