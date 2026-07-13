Россияне пожаловались на странную причину задержки авиарейса

Пассажиры столичного аэропорта пожаловались на странную причину задержки рейса Москва — Калининград. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Россияне застряли в авиагавани Домодедово. Они отметили, что сперва изменение в графике произошло из-за плана «ковер». Однако позже в чате авиаперевозчика появилось сообщение, что вылет откладывается «по производственной необходимости».

При этом клиентам компании не объяснили, о какой необходимости идет речь.

«Другие рейсы, в том числе той же авиакомпании в том же направлении, но с более поздним временем вылета, уже отправились», — добавила пассажирка.

На данный момент московский аэродром отправляет и принимает воздушные суда только по согласованию. На фоне ограничений на прилет задерживаются 12 самолетов.

Ранее стала известна причина эвакуации пассажиров из аэропорта Внуково. Утром в зоне международного вылета в воздушной гавани сработала пожарная сигнализация.