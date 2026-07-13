Туристов из санатория эвакуировали на лодках

Из-за резкого подъема уровня воды в реке Пышма в Свердловской области оказался подтоплен санаторий «Обуховский». О ситуации сообщили отдыхающие, находившиеся в здравнице.

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По словам очевидцев, накануне в санатории отключили водоснабжение, перестал работать интернет, а затем начались перебои с электричеством. Вода стала проникать в подвальные помещения, а часть отдыхающих пришлось эвакуировать.

«Вода зашла в корпуса. Людей на лодках вывозили. Подогнали автобус, чтобы всех забрать», – рассказала жительница Екатеринбурга Валентина, чьи родители и сын находились на отдыхе в санатории.

В администрации «Обуховского» пояснили, что причиной происшествия стал беспрецедентный подъем уровня воды в реке Пышма и грунтовых вод. В связи с этим санаторий временно прекратил прием и размещение гостей до 15 июля включительно.

«Все бронирования будут перенесены либо гостям вернут предоплату за неоказанные услуги. Решением этих вопросов мы займемся сразу после восстановления электроснабжения и работы программных систем», – сообщили в здравнице.

Там также отметили, что туристов, планирующих заезд 16 июля, дополнительно проинформируют о возможности начала отдыха. Решение будет принято с учетом дальнейшей гидрологической обстановки и прогноза погоды.

По словам директора санатория, сотрудники делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу комплекса, однако развитие ситуации зависит от последствий паводка.

В минувшие выходные на Свердловскую область обрушились сильные ливни, которые привели к резкому подъему уровня воды в реках и локальным подтоплениям.