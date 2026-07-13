«Аэрофлот» запустил официальный чат-бот в мессенджере MAКС

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила официальный чат-бот в российском мессенджере MAКС. С его помощью пассажиры смогут получать информацию о рейсах и пользоваться основными сервисами перевозчика без перехода на сайт или в мобильное приложение.

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Через чат-бот можно подобрать и купить билет, переоформить его в случае задержки или отмены рейса, а также по программе «Аэрофлот ШАТТЛ» и в других случаях, если это допускает тариф. Кроме того, сервис позволяет добавить багаж, проверить статус оплаты, узнать актуальную информацию о рейсе и получить ответы на вопросы о регистрации, перевозке животных, программе «Аэрофлот Бонус», акциях и других услугах авиакомпании.

В «Аэрофлоте» сообщили, что в дальнейшем в MAКС планируют запустить систему уведомлений, которая будет оперативно информировать пассажиров об изменениях в расписании и других важных событиях, связанных с перелетом.

Фактически одновременно с этим в СМИ появились новости о том, что Евросоюз включил в 21-й пакет санкций ООО «MAX» – юридическое лицо одноименного мессенджера. Под ограничения также попала компания VK.