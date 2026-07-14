У россиян появился новый способ съездить на южные курорты

У российских туристов появился новый способ доехать на южные курорты страны — в июле туда будут ходить четыре новых поезда. Об этом Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Гранд Сервис Экспресс» расширила программу перевозок на черноморское направление. Новыми поездами смогут воспользоваться более 60 тысяч туристов. Билеты есть в продаже.

В июле в южном направлении назначены четыре новых поезда: № 177/178 Санкт-Петербург — Анапа, № 197/198 Москва — Адлер, № 433/434 Москва — Новороссийск и № 153/154 Москва — Ростов-на-Дону.

По данным АТОР, самые востребованные у соотечественников, собирающихся отдохнуть на Черном море, направления — Адлер, Анапа и Новороссийск. Новые составы не изменят структуру перевозок полностью, но добавят провозную мощность именно в тот момент, когда свободных мест в поездах на юг практически нет, говорится в источнике.

Ранее туристам дали советы для экономного отдыха на юге России. По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, если ехать большой компанией и договариваться с отелем напрямую, то можно получить скидку до 30 процентов.