В России стартовал шестой сезон программы студенческого туризма

В России дали старт шестому сезону программы молодежного и студенческого туризма «Студтуризм», которую запустили в 2021 году по инициативе президента Владимира Путина. В этом году программу поддерживают 287 университетов из 85 субъектов страны.

«Программа „Студтуризм“ стимулирует молодежный туризм и углубляет научно-образовательное сотрудничество разных регионов и даже стран. Она постоянно расширяется: если в первом сезоне участвовали 15 вузов из 14 регионов страны, то в 2026 году инициативу поддерживают уже 287 университетов из 85 субъектов России. В программе также участвуют вузы Белоруссии, Абхазии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Южной Осетии, Армении», — сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, его цитирует пресс-служба российского кабмина.

В правительстве напомнили, что программа позволяет студентам, аспиратам, молодым ученым и специалистам в возрасте до 35 лет путешествовать, размещаясь в общежитиях университетов — партнеров проекта. Чтобы летний отдых прошел продуктивно и насыщенно, для участников программы запущены специальные образовательные модули и научно-популярные маршруты.

Ожидается, что в этом году в путешествия по программе отправятся 25 тысяч молодых людей (в 2025 году их было 20 тысяч). Помимо отдыха участники знакомятся с единомышленниками в области научной и исследовательской деятельности, налаживают профессиональные связи и погружаются в историю и культуру конкретного региона.