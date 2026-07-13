Кучугуры: чем привлекает туристов поселок на Азовском море

Среди преимуществ Кучугур туристы выделяют спокойную атмосферу, мягкий климат, чистое Азовское море и отсутствие большого скопления отдыхающих.

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Поселок Кучугуры в Темрюкском районе Краснодарского края возглавил российский рейтинг по средней продолжительности отдыха. По данным сервиса бронирования «Твил.ру», туристы проводят здесь в среднем по 16 ночей, а стоимость проживания составляет около 3545 рублей в сутки. Этот показатель оказался выше, чем на популярных курортах Черноморского побережья Кубани и Крыма.

Добраться до Кучугур проще всего на автомобиле. Аэропорт Анапы остается закрытым, ближайшие действующие воздушные гавани находятся в Сочи, Геленджике и Краснодаре. Прямого железнодорожного сообщения с поселком также нет — путешественникам приходится добираться через Темрюк, а затем пересаживаться на автобус или такси.

Жилье здесь можно найти даже без предварительного бронирования. Стоимость отдельного домика начинается примерно от 6 тысяч рублей в сутки. В среднем семейные номера в гостевых домах с бассейном и кухней стоят от 4,5 до 7 тысяч рублей, а аренда коттеджей обходится в 6–10 тысяч рублей за ночь, пишет «КП».

Одним из преимуществ курорта туристы называют чистое море и отсутствие большого количества медуз в этом сезоне. В выходные центральный пляж бывает многолюдным, однако в нескольких километрах находятся дикие песчаные пляжи у мыса Пекла. Там же расположен бесплатный грязевой вулкан «Плевак», который считается одной из главных местных достопримечательностей.

Еще одним плюсом отдыха называют обилие свежих фруктов. В начале июля черешню на придорожных рынках продавали примерно по 250 рублей за килограмм, абрикосы — по 200 рублей. В поселке работают магазины федеральных сетей, где цены практически не отличаются от средних по региону.

Среди преимуществ Кучугур туристы выделяют спокойную атмосферу, мягкий климат, чистое Азовское море и отсутствие большого скопления отдыхающих. В числе недостатков — ограниченный выбор крупных гостиниц и слабо развитая ночная инфраструктура.

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