Экотуризм: Месябр и Миледи, птицы и лемуры, рыбалка и грибы

Экологический и сельский туризм уже давно перестали быть экзотическим отдыхом. Все больше россиян предпочитают отелям уютные домики вдали от городов, домашнюю еду и знакомство с заповедниками. Стали популярными экскурсии в экопарках, особенно, если там можно увидеть и много узнать о редких животных и птицах.

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Музеи хлеба, пива и льна

Сельский туризм развивается во всех муниципальных районах Вологодской области. Хозяева гостевых домов и баз отдыха могут принять одновременно более тысяч человек. Ежегодный рост такого туризма в регионе составляет около 10 процентов.

Приемом туристов занимаются индивидуальные предприниматели, юридические лица, крестьянские и фермерские хозяйства. К услугам отдыхающих - отдельные комнаты или гостевые дома, а в качестве дополнительных услуг - экскурсии, рыбалка, катание на лошадях, спортивные игры, сбор грибов и ягод, знакомство с местными традициями, мастер-классы по приготовлению еды в русской печке.

Самое посещаемое гостями - село Сизьма, где можно войти под своды храма святителя Николая чудотворца, испить святой воды из источников Георгия Победоносца и Пантелеймона Целителя, посетить часовню Ксении Блаженной и множество музеев, в числе которых музей хлеба, музей пива, музей льна.

В деревне Куракино есть мастерская по изготовлению керамики, музей крестьянского быта и трапезная. Здесь можно не только познать ремесло по изготовлению уникальных керамических изделий, но и приобщиться к деревенской жизни, поселившись в гостевом доме.

В Национальной деревне Русского Севера (деревня Пожарище) сохранились уникальные народные традиции. На обзорной экскурсии гости знакомятся с историческим прошлым, старинными крестьянскими постройками ХIХ века, участвуют в театрализованных представлениях.

Смоленское поозерье

На территории национального парка "Смоленское поозерье" в 2024 году открыли Вольерный комплекс "Зубринец".

До образования нацпарка здесь вели лесосечные рубки, которые привели к иссушению и вырождению почвы, а в некоторых местах - к заболачиванию участков. А из-за сплава древесины русла крупных рек забились гниющим топляком. Губительно сказывалась на природном ландшафте и разработка песчано-гравийных карьеров.

В начале 1980-х защитники природы стали активно бороться за сохранение этого уникального уголка Смоленщины. Вскоре был создан Куров-Борский заказник, разработана программа восстановления популяции зубров. Гости парка теперь круглый год могут наблюдать за жизнью молодых зубров - Месябра и Миледи. Они представители редкого вида, занесенного в Красную книгу Международного союза охраны природы в категории "находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому".

Покормить птиц и отдохнуть на пляже

Южный парк птиц "Малинки" - современный орнитологический парк в Ростовской области. Здесь обитают 2500 животных и птиц, многие из них являются редкими, исчезающими видами.

На площадке "Остров Мадагаскар" можно встретить экзотических лемуров, на территории вольера "Австралия" - кенгуру и страусов.

В "Малинках" интересно просто гулять, протяженность дорожек - восемь километров. Во время такой прогулки можно покормить животных - во многих случаях это разрешается. Для кормления нужно приобрести корм на выходе или у вольера.

Каждый найдет в "Малинках" занятие по душе. Прежде всего это, конечно, знакомство с обитателями парка, а также пляжный отдых, катание на катамаранах, рыбалка. Есть здесь детские площадки, зоны отдыха, фотозоны.

При желании гости парка "Малинки" могут остановиться на ночь или задержаться на выходные в "Кенгуру.глэмпинге". Это 50 домиков со всеми удобствами, рассчитанные и на семьи с детьми.

Парк "Малинки" создавался не только для досуга. Здесь сохраняют и разводят птиц и животных. Каждый год в орнитологическом парке рождается до 1500 птенцов.

Справка "РГ"

Федеральный проект "Агротуризм" - часть нацпроекта "Туризм и гостеприимство". В 2026 году на гранты "Агротуризма" выделено 730 миллионов рублей, что позволит реализовать 56 проектов по всей России. Фермеры могут получить до 30 миллионов рублей на создание сельских гостиниц и туристической инфраструктуры.