Аэропорт Сочи до середины дня будет отправлять вчерашние рейсы

Аэропорт Сочи до 14 часов в понедельник будет обслуживать вчерашние рейсы. Наибольшие задержки у двух вылетов «Аэрофлота» в Москву. SU1137 отстает от графика на 20 часов, а SU1125 – на 17. Оба должны улететь сегодня в 14:00.

Также серьезно скорректировано время рейса «России» в Санкт-Петербург. Он запланирован на 13:10 вместо 21:15. Помимо этого, с воскресенья перенесена отправка самолетов Utair в Тюмень и Сургут, «России» в Омск.

На прилет все вчерашние рейсы выполнены. Здесь самое большое отставание у «Ямала» в Грозный – его ожидали на Черноморском побережье в 02:45, но в итоге в графике рейс стоит только на 17:10.

Согласно данным Росавиации, последний «ковер» в воздушной гавани был отменен в субботу утром. Вчера аэропорт полностью не закрывали, но часть дня он принимал и отправлял воздушные суда только по согласованию с авиавластями.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, сейчас Сочи работает по фактическому расписанию. На запасных аэродромах по решению авиакомпаний остаются два самолета.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы пятый день не могут улететь из Москвы в Сочи.