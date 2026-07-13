К аэропорту Южно-Сахалинска приблизили пригородные поезда

В Южно-Сахалинске готовят к открытию остановочный пункт «Аэропорт».

К настоящему времени на остановочном пункте установлена пассажирская платформа, завершаются работы по благоустройству прилегающей территории, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Запуск остановки запланирован на осень этого года. Как ожидается, пользоваться ей будут не только авиапассажиры, но и посетители поликлиники, которая строится рядом с остановочным пунктом.

Напомним, в Южно-Сахалинске реализуется проект «Железная дорога как городской транспорт». В прошлом году в городе обновили платформы «Сити Молл» и «Университет», а также построили транспортно-пересадочный узел «Роза Таун». В этом, помимо остановочного пункта «Аэропорт», запланирован запуск нового - «Агролицей», возле Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства.