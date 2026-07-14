Некоторые районы и города Крыма остаются без электричества

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Электричество отсутствует в ряде городов и районов Республики Крым. Об этом сообщает "Крымэнерго" в "Максе".

"Объекты электроснабжения Республики Крым продолжают подвергаться вражеской атаке. В настоящее время без подачи электроэнергии город Джанкой и Джанкойский район, город Красноперекопск и Красноперекопский район, городской округ Армянск, городской округ Евпатория, Нижнегорский район, Первомайский район, Раздольненский район, Черноморский район", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отключение определенного энергорайона происходит в зависимости от ситуации: для поднятия уровня напряжения, снятия перегруза сети, а также проведения аварийно-ремонтных работ. Энергетики работают в круглосуточном режиме.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов отмечал, что временные отключения электричества будут производиться в связи с оперативной обстановкой из-за повреждений объектов инфраструктуры со стороны ВСУ. В регионе введен режим ЧС. Ситуация с энергоснабжением в республике остается сложной, однако все стратегически важные объекты, такие как больницы, службы экстренной помощи и объекты инфраструктуры, работают штатно.