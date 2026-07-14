Россияне стали чаще страховаться от задержки авиарейсов. В этом году такую услугу приобрели более четверти опрошенных. Это на 22% больше, чем годом ранее, отмечают аналитики. Среди тех, кто оформляет страховку от задержки рейса, большинство добавляет ее при покупке авиабилета, когда такую услугу предлагает перевозчик или сервис бронирования. Около четверти покупают ее вместе с туристической страховкой, а 15% — отдельно перед поездкой.

Подробнее о том, что дает такая страховка, в беседе с Авторадио рассказал вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

«Важно понимать, что во многих случаях это страхует риски, связанные с закрытием воздушного пространства, технической неисправностью самолётов, ну и просто метеорологическими условиями. Важно, наверное, сказать, что в большинстве случаев выплата происходит довольно оперативно, и для этого пассажиру достаточно просто заполнить электронную форму и указать реквизиты, по которым он сможет получить. При всём при этом нельзя сказать, что данная форма полностью компенсирует потери, потому что надо понимать, что если ваш отдых откладывается и вы теряете сутки или более, то, конечно, эта сумма не покрывает. Как правило, эта компенсация довольно стандартная, у разных компаний по-разному. Может варьироваться от процентной стоимости билета или фиксированной суммы. Но при этом, как говорится, в любом случае стоимость его приобретения такого полиса в разы ниже, чем фактическая выплата».

Эксперт отметил, что сейчас страховые компании ведут работу над продуктом, который покроет риски потери одной ночи отдыха.