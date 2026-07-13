Пригодные для летнего отдыха пляжи есть даже на Крайнем Севере нашей страны. Например, в Архангельской области, на побережье Белого моря, относящегося к холодному Ледовитому океану.

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Об этом туристам напомнил в своем видеоролике в соцсети житель Северодвинска Семен Распутин.

«Взгляните на морской пляж, о котором в России мало кто знает. Люди отдыхают на берегу Черного, Азовского, Балтийского, Японского и других морей, а вот у меня на родине возле дома море Белое», – рассказывает он за кадром.

На видео – песчаная прибрежная полоса. Погода солнечная, народ загорает, некоторые купаются.

«В жаркие летние дни, которых у нас в Северодвинске немного, пляж постепенно заполняется людьми с самого утра, бывает, что и прилечь негде», – продолжает автор видео. И добавляет, – абсолютное большинство отдыхающих, конечно, местные жители. Вода даже у берега крайне редко прогревается выше 13 градусов, поэтому купаться решаются лишь самые смелые и закаленные. «Зато штормы здесь бывают нечасто, а по прозрачности воды Белое – на третьем месте среди 13 морей, омывающих Россию», – говорит Семен.

В обсуждении к посту по теме в телеграм-канале «Крыша ТурДома» наши подписчики делятся собственным опытом летнего отдыха на Белом море.

«В Архангельской области есть город Онега. Там очень длинные отливы. При хорошей погоде температура воды может быть и 20–24 градуса. Иной раз видны испарения от нагретой литорали (приливно-отливная зона морского дна. – Ред.)», «В прошлом году на Терском берегу (Кольский полуостров. – Ред.) вода была больше 20°С не одну неделю. Места живописные – пляжи чистого песка у соснового леса с практически полным отсутствием народа», – пишут в комментариях. И добавляют: «Конечно, нужно ловить погоду. На то он и Север».

Очевидно тем, кто готов рассматривать вариант летней поездки к Белому морю, имеет смысл планировать маршрут, прежде всего, в расчете на знакомство с природными красотами Русского Севера. А пляжному отдыху уделить день-другой только если повезет с погодой.

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