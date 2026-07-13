Союз гостеприимства и туризма оценил скидки на отели в Крыму

Крымские отели в этом сезоне снизили цены и запустили акции со скидками достигающими 55%, сообщила Радио Спутник в Крыму председатель Союза гостеприимства и туризма, юрист и эксперт-практик отрасли Юлия Бедаш.

По ее словам, сейчас сложилась редкая ситуация, когда отдыхающие могут воспользоваться специальными предложениями. Стоимость размещения зависит от курорта. Так, отдых на Южном берегу Крыма, в Ялте, Алуште и Судаке обойдется дороже, чем в Евпатории, Новофедоровке или Черноморском, отметила эксперт.

Бедаш считает, что владельцы средств размещения таким способом стараются сохранить бизнес и персонал.

Итоговая цена зависит от конкретного объекта. В среднем сутки обойдутся в сумму от 500 до 4,5 тыс. руб. В качестве примера она привела два санатория, где размещение стоит около 2,8 тыс. и 3,5 тыс. руб. за человека.