В Пулково предупредили о корректировках расписания

В аэропорту Пулково предупредили о возможных корректировках расписания из-за временных ограничений на полеты в Москве. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает в Санкт-Петербурга.

«Пассажиры, ожидающие своих рейсов, обслуживаются в полном соответствии с Федеральными авиационными правилами», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что актуальную информацию можно получить на онлайн-табло аэропорта, через официального бота в мессенджере «Макс», по телефону кол-центра, у представителей авиакомпании, из объявлений по громкой связи, а также у агентов по гостеприимству, работающих в терминале.

Ранее 12 июля сообщалось, что в связи с неблагоприятными метеоусловиями — грозовым фронтом — в Московской области «Аэрофлот» был вынужден скорректировать расписание, в том числе перенести время вылета и отменить некоторые рейсы.