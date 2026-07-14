Популярные речные круизы по России загружены почти на 100%

По данным Российского союза туриндустрии, загрузка самых популярных речных круизов достигает 90-100%. Быстрее всего разбирают путешествия между Москвой и Санкт-Петербургом, в Карелию, на Соловецкие острова и по Волге. При этом участники рынка не спешат называть нынешний сезон новым круизным бумом.

Утром — прогулка по Угличу, через пару дней — Кижи, затем — Валаам. Между остановками — палуба, каюта и сотни километров по воде. Именно на июль и август приходится около двух третей всех летних круизов. На самых популярных направлениях свободных кают почти не осталось.

Всего в этом сезоне по российским рекам ходят более 100 круизных теплоходов. До ноября запланировано около семи тысяч круизных программ, такие данные приводит РСТ.

Один из самых востребованных маршрутов — между Москвой и Петербургом. Обычно путешествие занимает около недели. На ближайшие июльские даты такой круиз стоит от 100 тысяч рублей на человека, а на отдельных теплоходах — больше 200 тысяч, в зависимости от категории каюты. По данным АТОР, в этом сезоне речные круизы подорожали в среднем примерно на 10%.

Среди тех, кто уже успел провести несколько летних дней на воде, — художница, выпускница Института имени Сурикова Мария Сувалян. В июне она вместе с отцом отправилась из Москвы в Нижний Новгород:

«Путешествие на пять дней начиналось от московского Речного вокзала и до Нижнего Новгорода. Выбрали такое путешествие, потому что папа в детстве так отдыхал с семьей и он хотел повторить свой старый опыт, посмотреть, что изменилось за эти годы. Мы останавливались несколько раз в разных городах. Из остановок были Рязань, Муром, Касимов. Там нам давали где-то три часа на прогулку. В основном все люди были в возрасте лет за 60. Много пенсионеров, несколько пар молодоженов и несколько детей. Скорее это обеспеченные люди, интеллигентные. С нами сидели в основном врачи-хирурги. Полноценно так не заменит, конечно, отельный отдых. Ты едешь и ждешь остановки в каком-то из городов. Но я художница, у меня было время писать короткие этюды».

На теплоходе Марии свободных мест почти не было. Но прошлогоднего ажиотажа участники рынка пока не видят. По данным столичного Дептранса, в прошлом сезоне только с московских речных вокзалов в круизы отправились более 360 тысяч пассажиров — это рекорд за последние 30 с лишним лет. В этом году в Москве рассчитывали прибавить к этой цифре еще около 10%.

Однако в РСТ отмечают: если год назад к этому моменту на июльские и августовские круизы практически невозможно было найти каюту, то сейчас на части теплоходов места еще остаются. Продолжает председатель совета директоров круизной компании «Созвездие» Александр Соснин:

— Наверное, был бум года два-три назад. Сейчас более-менее стабилизировалось. Вообще, от компании зависит. У разных компаний разный уровень продаж. Я не могу сказать, что у нас прямо все битком забито. Ну, в целом не жалуемся, но это не бум, это обычный, нормальный год. У нас каждую пятницу отправляется теплоход в круиз выходного дня из Москвы и каждую пятницу — из Петербурга, и они всегда заполнены на 100%.

— Пишут, что сейчас частями маршруты покупают.

— Это маршруты в основном длительные, ну, от десяти дней и больше, которые действительно разбиваются на части. Вот круиз Москва — Казань — Москва обычно 11 дней. Кто-то берет в одну сторону, Москва — Казань, кто-то обратно. Такое бывает.

Еще один парадокс сезона: на самых популярных направлениях занято до 100% кают, а средний чек в ряде компаний снижается. По данным РСТ, длинные путешествия стали покупать реже, а отдельные участки маршрутов — чаще.

При этом растут расходы самих операторов. В этом сезоне цены на судовое топливо увеличились сразу на 20-30%. А большинство компаний сформировали тарифы заранее. Впрочем, не всех судовладельцев это застало врасплох. В «Созвездии» к росту цен подготовились заранее: по словам Александра Соснина, компания закупила топливо практически на всю навигацию. Поэтому нынешнее подорожание пока не влияет на себестоимость ее круизов.

Массово повышать цены до конца сезона операторы не планируют. А в тарифы на круизы следующего года пока закладывают рост на 5-7% — с учетом инфляции, портовых сборов и расходов на обслуживание флота. Больше всего свободных кают пока остается на осень — эти круизы загружены примерно на 35%.