Реально ли купить билеты на поезда в Сочи в июле

За сутки с момента объявления открытия продаж на поезд №197/198 Москва – Адлер туристы раскупили практически все места на ближайшие даты с отправлением с Павелецкого вокзала. Состав начинает курсировать с 16 июля.

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На сегодняшнее утро в новом составе уже был разобран весь плацкарт на 16, 18 и 22 июля, а в купе оставались в основном только верхние полки. В частности, на сайте «Гранд Сервис Экспресс» можно было забронировать место в купейном вагоне от 11,6 тыс. руб. с отправлением 16 июля. Для возвращающихся с курорта билетов больше, но, например, на 16 и 18 июля нижних мест в плацкарте уже нет. На 30 июля нашлась единственная нижняя плацкартная полка за 6 тыс. руб. да три десятка верхних (кстати, постельное белье в стоимость не входит, за него надо доплачивать 263 руб.) В купе мест достаточно и на первом, и на втором уровне.

Посмотрели, можно ли уехать на курорты Сочи из столицы в ближайшие дни. На 13–14 июля билеты на маршруте Москва – Адлер отсутствовали, на 15-е число нашлась в вагоне СВ пара мест по 53,5 тыс. руб в составе, следующем через Казанский вокзал из Нижнего в Сириус. На 16 июля на сайте по поиску билетов в наличии были места на проходящий поезд №225 Мурманск – Адлер. В системе бронирования иногда выскакивают отдельные предложения от пассажиров, которые сдают ранее купленные проездные документы.

Реально подобрать ж/д билеты в Адлер оказалось возможно, начиная с 22 июля. В частности, на проходящем через Москву №037Г Нижний Новгород – Сириус (Имеретинский курорт). В наличии было 7 полок в плацкарте по 10 тыс. руб. и 8 мест в купе по 15,5 тыс.

На следующих с черноморского побережья в обратном направлении поездах у пассажиров пока еще есть выбор. Так, на завтра сегодняшним утром было два десятка мест в плацкарте по 6,7 тыс. руб. в составе Сухум – Санкт-Петербург, а на поезде Сириус – Москва доступны 34 плацкарта по 7,4 тыс.

Через неделю – на 20 июля было свыше 50 мест в плацкартных и купейных вагонах, следующих по маршруту Адлер – Санкт-Петербург стоимостью 8,1 тыс. и 11,8 тыс. При этом можно забронировать места в купе поезда №472 Адлер – Москва дешевле – за 7,1 тыс. руб.

Ближе к концу июля вариантов остается все меньше. Так, на 30-е число нашли всего 7 мест в поезде №472, а в составе №588 Адлер – Москва оставался всего один плацкарт.

Ранее TourDom.ru писал, что перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» запускает новые маршруты из Москвы и Петербурга в Анапу и на другие курорты Краснодарского края.