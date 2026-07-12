Авиапассажирам предложили отблагодарить бортпроводников

12 июля отмечается Всемирный день бортпроводника. Авиакомпания «Победа», в штате которой более 1 тыс. 150 представителей этой профессии, рассказали, как готовят стюардов. В обязательную программу входит изучение конструкции самолета (например, где находятся аварийные выходы, как устроены кислородные системы, спасательные жилеты, надувные трапы, где и как размещено аварийно‑спасательное оборудование на конкретных типах воздушных судов); правила оказания первой помощи, в том числе алгоритмы действий при потере сознания, остановке дыхания, сердечном приступе, аллергической реакции и родах; аварийно-спасательная подготовка: сценарии эвакуации, распределение ролей в экипаже, управление ресурсами кабины, принятие решений в стрессовых ситуациях. Дважды в год кабинные экипажи отрабатывают действия в случае посадки на воде и повторяют правила перевозки опасных грузов.

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А еще им нужно знать нормативную базу гражданской авиации, правила поведения при угрозах, при актах незаконного вмешательства, а также стандарты сервиса и протоколы обслуживания, включая особые категории пассажиров – детей, пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что средний возраст их стюардесс и стюардов – 25 лет, а стаж – 2 года 7 месяцев. Но более 200 человек работают с «Победой» больше пяти лет, 22 – больше десяти.

А S7 Airlines запустила сервис благодарности бортпроводникам, предложив выражать им признательность добровольными денежными переводами.«После каждого рейса пассажиры S7 получают письмо с опросом, где можно оставить комментарии и оценить работу как всей команды, так и каждого члена кабинного экипажа. Теперь в нем появилась кнопка «Поблагодарить», с помощью которой можно по желанию отправить бортпроводникам любую сумму», – рассказали представили перевозчика. И добавили, что сервис не меняет действующую систему оплаты труда бортпроводников в компании – это лишь еще один способ сказать «спасибо».