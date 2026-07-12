Почему отельеры Крыма не могут вернуть деньги туристам

Туристы, отказавшиеся от брони в Крыму, продолжают жаловаться, что им не возвращают деньги. «Это самоуправство отельеров или реальность, с которой надо смириться?» – спрашивают они у главы республики Сергея Аксенова.

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Попытки представителей турбизнеса объяснить, что заявок на возврат слишком много и денег, чтобы удовлетворить их все сразу, просто нет, понимания у клиентов не находят:

«Это их коммерческие риски, нельзя тратить деньги, полученные за невыполненные обязательства».

«Пусть платят сразу! По закону они обязаны вернуть деньги по первому требованию потребителя», – считают некоторые подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Но главный вопрос в масштабах проблемы: высокий сезон 2026 года на полуострове начали бронировать с сентября 2025-го. И к началу июня на лето было сделано около 2 млн предоплаченных заявок. А потом на первый месяц лета по разным оценкам было отменено от 60 до 80% броней и практически каждая вторая – июль-август.

Так что по мнению президента ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрея Пылова, сумма, которую необходимо вернуть, может приближаться к 20 млрд руб.

«А ведь еще нужно платить зарплаты сотрудникам до следующего сезона, налоги, коммунальные услуги, гасить уже взятые кредиты», – поделился с TourDom.ru один из крымских отельеров.

Турбизнес просит льготные кредиты, чтобы вернуть деньги туристам. Вопрос обсуждается на федеральном уровне, но решение пока не принято. Еще одна проблема – высокие банковские комиссии за возвраты денег. При превышении месячного лимита может взиматься до 3,5% от суммы, что при сегодняшних объемах аннуляций становится серьезным обременением. Это тоже пока находится в стадии обсуждения.

Добавим, что совокупный эффект от деятельности крымского турбизнеса (то есть с учетом обслуживающего туристов общепита, транспорта и других смежных отраслей) в 2025 году составил более 70 млрд руб., что превышает 15% от общего объема доходов региона. Так что для республике крайне важно сохранить этот сектор экономики.

Ранее мы писали, что общественное объединение турагентов попросило господдержки для туротрасли Крыма, а правитетльство РФ выделило 4,6 млрд руб. для сохранения трудовых коллективов.