Между Москвой и Адлером запустили новый поезд

«Гранд Сервис Экспресс» запустил новый поезд №197/198 по маршруту Москва – Адлер, сообщили в пресс-службе компании.

Первый рейс с Павелецкого вокзала отправится 16 июля в 00:55 и прибудет в пункт назначения 17-го числа в 19:00. В обратном направлении поезд тоже выйдет 16 июля. Отправление запланировано на 02:50, прибытие в столицу – на следующий день в 14:26. Состав будет курсировать 3–4 раза в неделю.По пути предусмотрены остановки в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Туапсе и Сочи.Судя по информации на сайте перевозчика, на рейс 16 июля в южном направлении в плацкарте осталось только два верхних места. В купейных вагонах доступно еще несколько десятков билетов.

Ранее «Гранд Сервис Экспресс» сообщил о запуске с 10 июля ежедневного поезда №433/434 между Москвой и Новороссийском. Этот состав отправляется также с Павелецкого вокзала ежедневно в 17:45 и прибывает в пункт назначения через день в 05:20. На маршруте используются плацкартные и купейные вагоны «Таврия». Поезд следует через Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону.