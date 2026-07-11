В Таджикистане спасатели эвакуировали российского туриста с горной вершины

Спасатели Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана провели операцию по эвакуации туриста из России, который оказался на горной вершине и не мог спуститься самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства республики.

По ее данным, 10 июля 2026 года гражданин РФ Владислав Антипов, взобравшись на одну из горных вершин на территории Варзобского района (в 30 км от Душанбе), самостоятельно спуститься уже не смог. После поступления сигнала в Центр управления кризисными ситуациями КЧС спасательная группа незамедлительно направилась на место происшествия и нашла туриста.

"В результате профессиональной и своевременной спасательной операции гражданин РФ Владислав Антипов был благополучно эвакуирован из опасной зоны на склон горы и спасен", - говорится в сообщении.

Российский турист не получил серьезных травм и был доставлен в безопасное место, сообщает пресс-служба.

КЧС рекомендует всем любителям горных походов перед поездкой сообщать о маршруте своего движения близким или соответствующим органам, заранее уточнять погодные условия, иметь при себе необходимое защитное снаряжение и избегать поездок в одиночку в труднодоступные горные районы.