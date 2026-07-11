Почему перенесли начало речных круизов на теплоходе «Николай Жарков»

В редакцию TourDom.ru обратилась турист Галина К. Ей второй год подряд не удается отправиться в забронированный круиз по Волге на новом теплоходе «Николай Жарков».

Как пояснила Галина, заявка по маршруту Астрахань – Москва на сентябрь-2025 была оформлена и оплачена еще в 2024-м. Однако начало эксплуатации корабля перенесли на летнюю навигацию-2026, а затем сдвинули ее на последние месяцы осени. Первый круиз должен состояться 24 октября. Туриста же устраивают только сентябрьские даты:

«Под них уже забронированы билеты и гостиница».

По словам Галины, в качестве альтернативы ей предложили маршруты на теплоходах «Мустафа Карим» или «Максим Горький» с 20%-ной скидкой, но на них она уже была прежде, и желает отправиться в плавание именно на новом корабле.

В круизной компании «Водоходъ» – судовладельце, по заказу которого строился «Николай Жарков», объяснили порталу TourDom.ru перенос сроков «техническими моментами». Больше деталей есть в открытых источниках: теплоход был спущен на воду ровно год назад, 11 июля 2025-го. Начало коммерческой эксплуатации ожидалось этой весной, однако в марте передачу судна заказчику отложили, так как ледовая обстановка в гавани в районе завода-изготовителя препятствовала проведению ходовых испытаний.

Галина К. бронировала круиз у туроператора «Инфофлот», который выступает также как агент «Водохода». В компании пояснили порталу TourDom.ru, что помимо альтернативных вариантов туристу предложили отправиться по маршруту на «Николае Жаркове» в следующую летнюю навигацию с сохранением стоимости и класса каюты, либо же получить полный возврат оплаченной суммы. Кроме того, туроператор выразил готовность компенсировать издержки по невозвратным авиа или ж/д билетам, если турист подтвердит, что они сданы.