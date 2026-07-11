Ставропольский край официально объявил о полной готовности принять на своих курортных площадках дополнительный поток отдыхающих, которые ранее аннулировали путевки на Черноморское побережье. Причиной массового изменения планов россиян и падения потребительского спроса послужили серьезные инфраструктурные проблемы на Крымском полуострове, включая перебои со снабжением электроэнергией и дефицит бензина на заправочных станциях. Вместо традиционного морского побережья путешественникам предлагают комфортное времяпрепровождение на благоустроенных водоемах Кавминвод, в круглогодичных термальных бассейнах при гостиничных комплексах, а также на уникальном соленом озере Маныч-Гудило. Профильные ведомства края уже провели масштабную инспекцию прибрежных территорий и официально утвердили 23 полностью безопасных пляжа, получивших все необходимые разрешения для организации купального сезона.

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Профильные эксперты туристического сектора подтверждают фиксацию первых волн перенаправления организованных туристических маршрутов в сторону Кавказа, где отельеры уже отмечают прирост бронирований. На фоне снижения покупательской активности в крымском направлении, гостиничная база Ставрополья способна предоставить сопоставимый по качеству уровень сервиса и оздоровительных процедур. При этом специалисты индустрии подчеркивают, что санаторно-курортный комплекс Кавказских Минеральных Вод обладает достаточным запасом прочности и свободных мощностей для качественного размещения всех прибывающих категорий граждан.

Как заявил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов, местная инфраструктура сможет полностью восполнить людям все яркие впечатления, которые они изначально ожидали получить от поездки к морю.