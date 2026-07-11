Экспресс на юг: как Пятигорск разочаровал, а Ставрополь заставил забыть о Сибири

Две подруги спонтанно отправились в экспресс-тур по маршруту Сочи – Пятигорск – Ставрополь, стремясь за одну неделю посетить как можно больше мест и игнорируя задержки рейсов с новостями об атаках беспилотников. После отдыха на сочинском пляже и прогулок среди пальм да бамбука в дендрарии девушки отправились в Пятигорск, а затем – в Ставрополь. Спойлер – город минеральных вод оказался далек от представлений туристов о курортах.

Сомнительное гостеприимство

«Еще планируя путешествие, слышала отзыв от тюменцев, недавно вернувшихся из Минвод. Люди рассказывали, что им очень понравилось там. Я воодушевилась, ожидала увидеть красоты Кавказских гор и уют курортного городка, куда рвутся россияне со всей страны. Из окна самолета мы любовались красавцем Эльбрусом, ставшим теперь моим незакрытым гештальтом», – продолжила рассказ Ирина.

Перелет из Сочи в Минеральные Воды обернулся новым испытанием: выйдя из аэропорта в половине восьмого вечера, девушки познали местное «гостеприимство» – последний автобус до Пятигорска ушел в 19:00.

«Это вызывает недоумение, ведь Минводы – главный хаб курортных городов Ставрополья, но банального общественного транспорта до этих городов не предусмотрено», – высказала мнение Елена.

Елене и Ирине пришлось вызывать такси за 750 рублей, причем местные бомбилы просили полторы тысячи и пытались обмануть. История превратилась в дорожный анекдот.

«Всех под одну гребенку грести не буду, но мы назвали этот вайб «гостеприимством курортных городов». Странно было слушать ложь водителя, будто от аэропорта Минвод до Пятигорска ехать 60 км и что к нам никто не приедет, тогда как мы тут же в телефоне видели истинное расстояние – 20 км, а заказ такси показывал ровно ту стоимость, которую закладывали на дорогу мы, заранее просчитав все варианты трансфера», – рассказывает Ирина.

Над этими невзгодами водитель такси лишь смеялся, а приехав в Пятигорск, буднично выдал известные факты в современной аранжировке.

«Вот тут Лермонтова убили. Жалко парня, девчонку не поделили. Можно сходить на место, где была дуэль», – гостеприимно презентовал мужчина.

Он же успокоил, что сирен в городе не слышно, в городах КавМинВод с этим спокойно, хотя об атаках БПЛА регулярно сообщается в СМС и новостях.

Виды за окном авто стремительно разочаровывали, а квартира в Пятигорске привела к очередной фрустрации. То, что выглядело уютно на фотографиях в объявлении, в реальности повеяло флером из 90-х: обои и потолочные плинтуса в позолоте, ржавая сушилка и странное постельное белье. Балкон выходил не на тихий дворик, а на шумный перекресток. Апогеем стал пульт от кондиционера с погрызенными батарейками – включить спасительную прохладу было невозможно. Так прошли две ночи недосыпа из-за духоты и постоянного шума за окном.

В поисках достопримечательностей

День радости добавил мало: город Пятигорск после ухоженного Сочи оставил гнетущее впечатление. Первая прогулка привела девушек в местный городской парк, а оттуда они пошли по пешеходной улице Кирова в сторону парка Цветник. Разбитые дороги и запустение контрастировали с рассказами о курорте.

«Муж в детстве приезжал в Минводы и Пятигорск, и мы хотели позже сюда поехать вместе. Но после увиденного мною мы сюда не вернемся», – констатировала Елена.

Знаменитый Цветник не впечатлил: обойдя всю достопримечательность, девушки нашли только одну клумбу с саранками. К тому же куар-код не сработал из-за проблем с мобильным интернетом, а буклетов для туристов нигде видно не было. Пришлось бродить «вслепую».

На вершине Цветника девушки купили квас и присели на лавочке – отсюда открывался вид на весь Пятигорск.

«Ощущение момента, что находишься в дореволюционном парке, не случилось. По сути просто прогулка на вершине холма, с которого видно весь город», – высказали мнение туристки.

Под вечер сибирячки совершили еще одну вылазку в город – нужно было непременно попробовать минералку из источника, за которой сюда приезжают со всей страны. Таксист Феликс подсказал, что здесь находится старинная Церковь Лазаря Четверодневного, а рядом с ней – Пятигорский некрополь, основанный в 1824 году. Именно тут, после гибели на дуэли, Михаил Лермонтов был погребен 17 июля 1841 года. Позже его останки перезахоронили по решению бабушки поэта. Все это рассказал девушкам вкратце водитель такси.

«Мы не любители скитаться по кладбищам, хотя знаю, что есть поклонники таких прогулок по некрополю. Например, моя сестра из Ставрополя, услышав нашу историю, совсем не поняла, почему мы не пошли смотреть на старинные кресты и памятники – она как раз уже бывала там», – рассказала Ирина.

Вкус минералки оказался привычным, как знаменитый «Нарзан» из любого российского магазина. Но запах воды был очень уж неприятным, потому девушки смогли выпить лишь по стаканчику живительного напитка. Коренные жители рассказывают, что сами редко пьют эту минералку, а вот приезжие туристы идут как паломники к водам, уповая на их целебные свойства.

Тут же в здании девушки нашли чем поживиться: набрали в качестве гостинцев чай из местных горных трав и косметические кремы с экстрактом тамбуканской грязи. Закупившись диковинками, сибирячки пошли к подножью горы Машук.

Предгорья Кавказа глазами сибиряков

Местным властям путешественницы пожелали уделить внимание туристическим тропам: простые указатели и путеводители стали бы подспорьем путникам. Без них приезжим приходится ориентироваться на вершину Машука. Подъем на гору на стареньком фуникулере не внушал доверия: дверцы плохо закрывались, кабина дрожала, а сам аппарат сначала стремительно взмыл вверх, но под конец затрясся и медленно пристал к лестнице.

Наверху делать было особо нечего – только смотреть на панораму города, которая на фото выглядела гораздо красивее, чем вживую. Казахстанка Елена сравнила Предкавказье с горами в Алматы, Заилийским Алатау, и не нашла прелести в ставропольских красотах. Впрочем, такой вывод сделали обе туристки.

«Возможно, сказалась наша насмотренность – мы обе бывали на Алтае, и когда видишь красоту горных вершин, великолепие горных рек и озер, уже сложно впечатляться видами хребтов, не покрытых снегом, – объяснила предвзятость Ирина. – Еще планируя эту поездку, я видела туры на день на Эльбрус, но не решилась на него. Спустя сутки пожалела об этом. Впрочем, у нас не было теплой одежды, чтобы отправиться к снежным вершинам. Оставим этот гештальт на будущее. А пока на память останутся фото с горы Машук».

Справедливости ради стоит добавить: на вершине есть кафе, где туристы могут красиво и вкусно пообедать. Или можно просто посидеть, вглядываясь с снежные покровы соседней горы Бештау.

Учитывайте, что фуникулер работает до 20:00, позже спускаться придется пешком.

Спуск обернулся новым квестом: у подножья Машука туристы столпились на остановке в ожидании общественного транспорта. В расписании было сказано, что последний автобус должен приехать около девяти вечера, а продавец местного киоска подтвердила, что маршрутка должна быть. Но человек предполагает, а спустя полчаса ожиданий путешественники по парам потекли вниз с горы к городу. В итоге топать пришлось еще пару часов, по дороге наблюдая скудную благоустроенность курортного города и отсутствие культуры вождения у местных автолюбителей, не считавших нужным остановиться, даже когда по пешеходному переходу идет человек.

К счастью, на пути путниц встретился парк, а за ним девушки вышли на пешеходную улицу Кирова, довольно оживленную в позднее время. Здесь много молодежи, много музыки из машин, много открытых бутиков.

Город на высоте

После пятигорского фиаско девушки отправились в конечную точку маршрута – в Ставрополь, к сестре Ирины. Поехали в Минводы на «Ласточке», там пообедали и, дождавшись авто от сервиса поиска попутчиков, отправились в двухчасовую поездку.

Краевая столица встретила девизом «Ставрополь – город на высоте». Ехать сюда поездом невозможно из-за сложного рельефа местности – максимум доберетесь до Невинномысска.

Ставрополь раскинулся на крутых плечах предгорий Кавказа, вздымаясь над уровнем моря почти на 650 метров в своей юго-западной оконечности. Внизу же, прижимаясь к руслам рек, город опускается до отметок в 350 метров. Этот перепад высот бросает вызов инженерам: ненадежные грунты делают прокладку путей настоящим испытанием для строителей. Поэтому железная дорога обходит краевую столицу стороной – через соседний Невинномысск.

«Мы узнали об этом уже в конце путешествия. Иначе приехали бы из Сочи на поезде, избежав ожиданий в аэропорту и разочарований Пятигорска», – говорит Ирина.

От Невинномысска трасса уходит вверх, так что закладывает уши, словно при наборе высоты самолетом. А при въезде в город девушки выдохнули – Ставрополь оказался полной противоположностью Пятигорска: чистый, ухоженный и невероятно зеленый город с множеством парков и лесных массивов – заповедников.

«После Пятигорска мы так обрадовались современным автобусам, что решили поехать к сестре на общественном транспорте. Правда, навигация подвела – вместо маршрутки мы сели в троллейбус, с кондиционером и валидаторами, который с комфортом привез нас ровно в противоположную сторону, – рассказывает Ирина. – Зато в дороге мы наслаждались видами новостроек, фонтанов, просторных улиц и прочего убранства большого города. Доехав до конечной, мы вызвали такси и уехали к сестре».

Розы в Ставрополе растут повсюду – в каждом дворе, в каждом палисаднике, словно саранки или садовые ромашки в Сибири. Путешественницы даже купили букетик дачных розочек на кухонный стол – семь штук обошлись всего в 350 рублей. Главным открытием в Ставрополье стали цены: килограмм клубники стоил 250 рублей, а домашняя черешня и малина окончательно растопили сердца сибирячек своей сочностью и вкусом.

Наутро по совету сестры девушки пошли в местный парк-заповедник – Таманский лес. На экологической тропе установлены стенды, на которых рассказывается, кто обитал в этом заповеднике 10 миллионов лет назад. Приятным бонусом стало отсутствие комаров.

Всюду снуют белки, привыкшие к гостям из города. Вдоль тропы размещены «оазисы» с уличными тренажерами. В глуби Таманского леса находится детский лагерь, а за ним – парк Победы, куда девушки отправились вечером.

В парке Победы путешественницы попали на городской выпускной: парки полны молодежи, играла музыка, работали летние кафе. Посреди парка стоял самолет Ил-18, он находится здесь с 80-х.

На следующий день девушки отправились в центр города, к памятнику Солдату-красногвардейцу на Крепостной горе.

Отсюда путешественницы прогулялись к Казанскому кафедральному собору.

Напоследок сибирячки посетили центральный парк культуры и отдыха. Это место запомнилось: парк большой, раскинулся под сводом старинных деревьев, возле них стоят таблички с подписями, по всему парку работают карусели, а у сцены горожане устроили танцы 60+.

Обратная дорога стала финальным аккордом этого южного марафона. Назад отправились так же, с попутчиком. Пришлось понервничать, когда водитель решил заправиться на полпути, но попадались либо закрытые бензоколонки, либо с огромными очередями. О ценах на бензин говорить не приходится: как и по всей стране, стоимость литра топлива взлетела до 70 рублей и выше.

Аэропорт Минвод приятно удивил после всех злоключений: адекватные цены в кафе и наличие магазина duty free скрасили трехчасовое ожидание рейса, которое возникло из-за очередной задержки вылета.

Итоги недельного отпуска таковы: Сочи подарил туристкам море эмоций, Пятигорск стал прививкой от завышенных ожиданий, а Ставрополь реабилитировал весь регион в их глазах своей чистотой, обилием лесов и искренним южным гостеприимством.

В первой части рассказа путешественницы делятся впечатлениями от поездки в Сочи и предупреждают о неприятностях, которые могут встретиться туристам на этом пути. Кстати, одна из рассказчиц также сравнила черноморский берег с израильским пляжем.