Туроператоров обяжут предупреждать о рисках поездок

Эксперт Гареев: с сентября туроператоры будут предупреждать о рисках поездок
С 1 сентября туроператоры и турагенты будут обязаны информировать клиентов о возможных рисках во время путешествия, правилах въезда в страну и местных обычаях.
Об этом РИА Новости рассказал заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.
По его словам, с 1 сентября вступит в силу новая редакция правил оказания услуг по реализации туристского продукта.
Помимо сведений о маршруте, проживании и питании, туроператоры должны будут сообщать туристам о потенциальных опасностях и других обстоятельствах, связанных с поездкой.
Гареев отметил, что новые правила повысят информационную прозрачность при продаже туров. Договоры станут более детализированными, а туроператоры, турагенты и субагенты будут обязаны тщательнее фиксировать все условия путешествия.
Ранее член комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Оксана Булах рассказала, что продолжительность поездок россиян в текущем летнем сезоне сокращается.