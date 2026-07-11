Туроператоров обяжут предупреждать о рисках поездок

С 1 сентября туроператоры и турагенты будут обязаны информировать клиентов о возможных рисках во время путешествия, правилах въезда в страну и местных обычаях.

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Об этом РИА Новости рассказал заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

По его словам, с 1 сентября вступит в силу новая редакция правил оказания услуг по реализации туристского продукта.

Помимо сведений о маршруте, проживании и питании, туроператоры должны будут сообщать туристам о потенциальных опасностях и других обстоятельствах, связанных с поездкой.

Гареев отметил, что новые правила повысят информационную прозрачность при продаже туров. Договоры станут более детализированными, а туроператоры, турагенты и субагенты будут обязаны тщательнее фиксировать все условия путешествия.

Ранее член комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Оксана Булах рассказала, что продолжительность поездок россиян в текущем летнем сезоне сокращается.