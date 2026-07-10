В АТА выступили против отсрочки возвратов за отмененный отдых в Крыму

После публикации обращения Альянса туристических агентств в Минэкономразвития с просьбой поддержать туристическую отрасль Крыма с редакцией «ТурДома» связался вице-президент АТА Алексан Мкртчян. Он пояснил, что главная цель инициативы – помочь гостиницам и туроператорам пережить кризис, но не за счет туристов.

По его словам, сейчас в правительство поступают предложения с различными вариантами поддержки отрасли, в том числе предоставить крымскому турбизнесу отсрочку по возврату денег за отмененные поездки. Однако, по мнению АТА, такой механизм лишь ухудшит положение туристов.

«Меры поддержки Крыму нужны, никто не спорит. Но только не за счет туристов. У многих сейчас непростая финансовая ситуация. Люди отдали последние деньги, чтобы организовать отпуск в Крыму. Теперь они вынуждены отменять поездки, а задержки с возвратами лишают их возможности приобрести новый тур и все-таки отдохнуть этим летом. Верните людям деньги!» – призвал Алексан Мкртчян.

По мнению вице-президента АТА, государственная поддержка должна быть направлена не на перенос обязательств перед туристами, а на то, чтобы у предприятий появились средства исполнить их в срок. В частности, альянс предлагает субсидировать крымские гостиницы и туроператоров, чтобы они смогли своевременно рассчитаться с клиентами, а также предоставить отрасли другие меры поддержки, перечисленные в обращении в Минэкономразвития.

То, что проблема существует, подтверждают и сами туристы. В соцсетях «Ялты-Интурист» – крупнейшего курортного комплекса Крыма – появляются жалобы на затянувшиеся возвраты по отмененным бронированиям. Одни пишут, что ждут деньги уже больше двух недель, другие недоумевают, почему заявления, поданные позже, обрабатываются быстрее. Некоторые предполагают, что возвраты производятся выборочно.

Если сложности с возвратами возникли даже у крупных объектов полуострова, то у небольших ситуация еще тяжелее. Во многих гостиницах прямо говорят, что сейчас не могут вернуть деньги. Они просят туристов подождать до осени или перенести бронирование на следующий, 2027 год.

По словам Алексана Мкртчяна, задержки касаются не только прямых бронирований в гостиницах. Отели не возвращают деньги туроператорам, те – агентствам, а в итоге ждать приходится туристам. Исключение составляют крупные компании по внутреннему туризму, которые могут рассчитаться с клиентами за счет собственных оборотных средств.

Как подтвердил «ТурДому» генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, еще в начале июня компания приняла решение не ждать поступления денег от гостиниц.

«С 10 по 30 июня мы вернули туристам и агентствам около 98 млн руб. При этом от отелей получили обратно примерно 1 млн. Фактически гостиницы вернули лишь около одного процента от того, что мы им перечислили», – сказал Ромашкин.

У большинства крымских гостиниц сейчас объективно нет свободных средств. Подготовка к сезону уже была оплачена: нанят персонал, закуплены продукты и расходные материалы, а поток туристов резко сократился.

«Много ли тех, кто готов получить возврат сахаром, который отель закупил к сезону в запас?» – задает риторический вопрос собеседник редакции.

В бедственном положении оказались и небольшие крымские туроператоры.

«Крупным федеральным компаниям проще – у них есть продажи по другим направлениям, поэтому можно временно финансировать возвраты за счет собственных средств. У небольших крымских компаний такой возможности нет. Им действительно необходима поддержка».

Похожую картину описывает и коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах. По ее словам, компания также сначала возвращает деньги туристам, а затем уже урегулирует расчеты с гостиницами.

«Крупные отели и гостиницы, входящие в федеральные сети или холдинги, как правило, возвращают деньги. Небольшие объекты зачастую просто не могут этого сделать – новых поступлений нет, свободных средств тоже. Поэтому многие предлагают туристам перенести отдых на следующий год или договариваются о возврате в течение нескольких месяцев».

Оксана Булах уверена: крымская туристическая отрасль сейчас действительно нуждается в государственной поддержке.

Единого мнения по поводу того, как помочь гостиницам и туроператорам Крыма, пока нет. Отсрочка возврата денег имеет определенные плюсы – она позволит избежать вала судебных обращений.

Если туристы станут массово выигрывать иски, то это может привести к блокировке счетов гостиниц и еще сильнее осложнит ситуацию. Кроме того, сумма требований к отрасли вырастет из-за штрафов, которые неизбежно станут начислять «за неисполнение законных требований потребителя».

Эксперты проводят параллели с последствиями пандемии, когда в 2020 году бизнес получил право отсрочить возврат и определенные льготы. Как правительство поступит сейчас, пока непонятно – предложения еще рассматриваются.