Топливный кризис заставил автотуристов переписывать маршруты

Топливный кризис в России, затронувший уже более 10 регионов, добрался до туристического рынка. Согласно опросу АТОР, в котором участвовали около 450 респондентов, почти каждый третий автотурист скорректировал свои планы на летний отдых. При этом 26% опрошенных отменили или перенесли поездку, 6% изменили маршрут, а ещё 26% заняли выжидательную позицию.

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Наиболее остро проблема ощущается на южных направлениях, где доля автотуристов максимальна — в Крыму и Анапе она достигает 80%. В Краснодарском крае и Крыму уже введены ограничения на продажу топлива, запрещена заправка в канистры. На трассе М-4 «Дон», по которой едут основные потоки отдыхающих, ситуация неравномерна: на одних участках заправки работают штатно, на других — перебои и очереди.

По оценкам участников рынка, последствия кризиса выходят за пределы южных курортов. Многие туристы отказываются от длинных маршрутов в пользу поездов, сокращают количество посещаемых городов или откладывают автомобильные поездки на сентябрь. Власти пытаются стабилизировать ситуацию: губернатор Краснодарского края обратился к правительству с просьбой обеспечить региону приоритетные поставки топлива, а президент Владимир Путин назвал трудности с бензином временными. По мнению туроператоров, если поставки стабилизируются в ближайшие недели, влияние дефицита на высокий туристический сезон останется ограниченным.

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