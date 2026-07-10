Туристы пожаловались на «Победу»

Туристка сообщила «ТурДому», что вместо отдыха на Черном море она уже несколько дней проводит время в ожидании вылета своего рейса из Шереметьево.

«Пятый день не можем улететь из Москвы в Сочи – рейс DP 6947. Должны были вылететь еще 6 июля».

По ее словам, первоначально отправление перенесли на сутки – на 7 июля. «Приехали 7-го числа в аэропорт, а рейс сначала задержали почти на 4 часа, а затем вновь отменили, назначив новое время в 11 часов 10 июля».

Но и это еще не оказалось концом истории. Сегодня после посадки пассажиров в самолет взлет не состоялся:

«Нам объявили, что вылет невозможен по техническим причинам».

Последнее сообщение в редакцию пришло около 14 часов о том, что туристы повторно заняли места в салоне.

Обратившаяся в редакцию Светлана не понимает, почему отправка ее рейса так затянулась. Если в начале недели причины можно было объяснить ограничениями в воздушном пространстве Сочи, то в последние 2 дня его не вводили.

Многочисленные переносы привели к дополнительным расходам: «

Мы тратим свои деньги на такси в аэропорт и обратно, – пожаловалась туристка. – И на платные звонки в авиакомпанию. Мы назвонили в эту “Победу” почти на 3 тыс. руб., там отвечают – сейчас уточним, а затем включают музыку и через пару минут просят еще подождать, и снова музыка».

Туристка отметила, что в будущем вряд ли будет снова летать на рейсах лоукостера. После возвращения из Сочи она намерена подать претензию к авиаперевозчику.

Редакция отправила запрос в «Победу», предложив прокомментировать ситуацию с данным рейсом.

Ранее TourDom.ru писал, что авиакомпания «Победа» заявила о стабилизации расписания после сбоев в начале июля.