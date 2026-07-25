Исландия в России: три места с инопланетными пейзажами

В Исландию едут ради вулканов, гейзеров и черных лавовых пляжей. Но эти ландшафты есть и в России. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

© Ivan Grabilin/iStock.com

Камчатка

Долина гейзеров на Камчатке входит в тройку крупнейших гейзерных районов мира. Опережает ее только Йеллоустон в США, а гейзерные поля Исландии идут уже после.

В долине извергается более двадцати крупных гейзеров. Самый мощный — Великан — выбрасывает 30 тонн воды в минуту на высоту 35-40 метров. Знаменитый исландский Строккур достигает в среднем 15-20 метров, в отдельных случаях до 40, и бьет каждые шесть-десять минут.

Долину открыла в 1941 году геолог Татьяна Устинова. В 2007 году оползень засыпал половину гейзеров, но к 2008 году большинство из них ожили самостоятельно. Добраться туда можно только на вертолете из Петропавловска-Камчатского. Такой тур будет стоить около 100 000 рублей.

На том же полуострове находится Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии, 4754 метра. Он выше Фудзи почти на километр и регулярно извергается. Температура воды в гейзерах Камчатки превышает 95 градусов.

© Michael Piepgras/iStock.com

Особого внимания заслуживает Халактырский черный пляж. Вулканический песок здесь такой же темный, как на исландском Рейнисфьяра под Виком. Пляж тянется на 30 километров вдоль Тихого океана. Для того, чтобы туда добраться, вертолет не понадобится.

Красноярский край

Плато Путорана в Красноярском крае образовалось 252 миллиона лет назад в результате одного из крупнейших вулканических извержений в истории Земли. Породы там застыли горизонтальными слоями. За миллионы лет реки и ледники прорезали их в каньоны глубиной до 1,5 километра с ровными вертикальными стенами. Узкие озера, вытянутые вдоль этих каньонов, с воды выглядят как фьорды. С 2010 года плато Путорана включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© Ukususha/iStock.com

На плато около 22 000 озер — это крупнейшая в мире концентрация глубоких вытянутых озер на компактной территории. Озеро Лама за прозрачность воды называют Байкалом Таймыра.

Водопад Канда, входящий в состав плато, падает с высоты 108 метров и является самым высоким постоянным водопадом России. Еще один знаменитый, но временный водопад —Тальниковый. Во время таяния снега он достигает 700 метров. Застать его можно лишь июне-июле, пока тает снег.

Добраться можно через Норильск, летают прямые рейсы из Москвы. Оттуда уже на вертолете или водном транспорте в зависимости от сезона. Лучшее время для посещения плато Путорана — с июля по сентябрь.

Ледяное расслабление: где заняться айс-флоатингом в России

Мурманская область

Здесь до 200 ночей в году наблюдают северное сияние. Небольшой рыбацкий поселок Териберка в 130 километрах к востоку от Мурманска подходит для этого лучше всего. Здесь открытый горизонт над Баренцевым морем и почти никакого светового загрязнения. Добраться можно прямым рейсом до Мурманска, дальше два часа на машине или автобусе.

© TaoYi Li/iStock.com

Сам поселок небольшой, но там есть несколько интересных мест, например, пляж из крупных округлых валунов. Волны Баренцева моря отшлифовали их за тысячи лет до формы яиц, и туристы прозвали его «Яйцами дракона». Поблизости из живописного Малого Батарейского озера прямо в соленую воду падает водопад. А на причале ржавеют остовы рыбацких судов, которые бросили в 1960-х, когда промысел в этих водах сошел на нет.

Чем эти места лучше Исландии?

Исландия давно стала туристической страной. При этом она относительно небольшая — круговое шоссе длиной 1300 километров позволяет объехать остров целиком на арендованной машине за неделю, а у знаменитых гейзеров с утра выстраивается очередь из автобусов. Наши края сильно выигрывают на этом фоне.

Камчатка по площади больше всей Германии, а плато Путорана простилается на 250 000 квадратных километров. В Долину гейзеров пускают не более 100 человек в день, чтобы не нарушать геотермальную активность. Маршруты к этим местам занимают несколько дней, что делает их еще более труднодоступными, а значит менее туристическими. Поэтому пейзажами можно будет насладиться без толпы шныряющих с камерами зевак.