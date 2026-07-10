Внутренний туризм в России вырос до 32 миллионов человек

С января по май россияне совершили 34,2 млн поездок по стране, что на 6,2% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Самый большой турпоток за 5 месяцев приняла Москва – 5,2 млн поездок, Краснодарский край – 3,2 млн и Московская область – 2,7 млн. Далее следует Санкт-Петербург с 2,6 млн, Татарстан – 1,2 млн, Крым – 862 тыс., Свердловская область – 859 тыс., Тюменская область – 794 тыс., Ростовская область – 689 тыс. и Ставропольский край – 649 тыс.

Наиболее заметную динамику продемонстрировали Республика Тыва, Севастополь, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Амурская область и Северная Осетия – Алания. Эти территории активно развивают инфраструктуру для отдыха.

В аппарате вице-премьера отметили, что итоги первых 5 месяцев подтверждают устойчивое увеличение внутреннего турпотока.

Ранее власти оценили рост числа иностранных туристов в России с января по май на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество гостей из-за рубежа достигло 2 млн человек.Обсуждать новости туризма можно в Телеграме или МАКС.