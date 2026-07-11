Эксперты составили подборку направлений для коротких путешествий из Москвы

Каждое пятое бронирование (20%) средств размещения в РФ в июле - августе 2026 года приходится на путешествия с пятницы или субботы по воскресенье. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", с которым ознакомился ТАСС.

"На путешествия с пятницы или субботы по воскресенье приходится каждое пятое бронирование (20%)", - рассказали в компании.

Эксперты составили подборку направлений для коротких путешествий недалеко от Москвы, куда удобно добраться на скоростном поезде или электричке за несколько часов. Например, до Твери можно доехать за 1,5 часа, поэтому город подходит для коротких поездок на выходные. Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах Твери в июле - августе составляет 5,1 тыс. руб.

"Главная точка притяжения летом - набережная Волги, где приятно гулять, любоваться исторической застройкой и отдыхать в кафе с видом на реку. У туристов также популярно посещение Императорского путевого дворца, городского сада и пешеходных улиц в центре. В теплую погоду можно отправиться на речную прогулку или встретить закат на одной из городских террас", - поделились в компании.

Поездка во Владимир на скоростном поезде также занимает около двух часов. Город с богатым историческим наследием удобно исследовать пешком, знакомясь с памятниками белокаменного зодчества. Среди главных достопримечательностей - Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы. Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах Владимира в июле - августе составляет 5,6 тыс. руб.

Другие направления

Также из Москвы можно отправиться на выходные в Рязань, путь на поезде займет два-три часа. Рязань подойдет тем, кто хочет совместить прогулки по городу с посещением исторических мест и музеев. Здесь находятся Рязанский кремль, старинные храмы, музеи и современные общественные пространства. Поездку также можно дополнить посещением музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове - в часе езды от Рязани. Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах Рязани в июле - августе составляет 4,5 тыс. руб.

Дорога до Ярославля, одного из главных городов Золотого кольца, на поезде составляет примерно три часа. Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах Ярославля в июле - августе составляет 5,9 тыс. руб.

"Туристы приезжают сюда, чтобы прогуляться по историческому центру, включенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пройтись по Волжской набережной и увидеть старинные храмы. За атмосферой старого русского города стоит заглянуть в кварталы с купеческой архитектурой, ремесленными лавками и локальными гастрономическими проектами", - отметили в сервисе.

Нижний Новгород также подходит для поездок из Москвы на выходные. Путь на скоростном поезде из столицы займет примерно четыре часа. Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах Нижнего Новгорода в июле- августе составляет 7,4 тыс. руб.