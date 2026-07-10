Сколько пляжей откроют в Анапе после очистки от мазута

В Анапе продолжается комплекс мероприятий по восстановлению пляжной инфраструктуры и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает оперштаб Кубани со ссылкой на пресс-службу Правительства России.

На текущий момент разрешительные документы на открытие пляжного сезона получили 83 пляжа Анапы. Еще 14 пляжей находятся на стадии прохождения экспертизы.

Завершается отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах, пострадавших от разлива нефтепродуктов. Ход работ находится на контроле Роспотребнадзора.

С начала проведения восстановительных мероприятий очищено свыше 3,6 тысячи километров береговой линии - в том числе участки, проходившие повторную обработку. Специализированным организациям передано порядка 185,3 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Весь объем вывезенных материалов обезврежен либо переведен в категорию вторичных продуктов.

Для ликвидации последствий ЧС задействована сводная группировка сил и средств: в работах участвуют 765 человек и 186 единиц техники.