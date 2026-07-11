Какие достопримечательности облюбовали в Петербурге туристы из Китая

Крейсер "Аврора", Эрмитаж и Царское Село входят в число самых популярных достопримечательностей у гостей из КНР. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Городского туристско-информационного бюро (ГТИБ) Яна Макшина на форуме сибирского гостеприимства "Дикоросы".

"Мы видим интерес и увеличивающийся поток из Китая. Китайский турист всегда любил Петербург, но сейчас он возвращается с пониманием, что он хочет увидеть. Это тоже больше индивидуальный турист. Самые популярные маршруты - крейсер "Аврора", конечно, Эрмитаж, Царское Село", - рассказала Макшина.

Гендиректор ГТИБ также отметила, что для удобства гостей из КНР была обновлена версия официального городского портала Visit Petersburg на китайском языке. В мае Макшина сообщала ТАСС, что этот сайт стал доступен на территории Китая. Там размещена информация об основных достопримечательностях Петербурга и его пригородов, ресторанах русской и китайской кухни и другие полезные для путешественников разделы.

В 2025 году, по данным аналитического отчета "Турбарометр Санкт-Петербурга", турпоток из Китая в Петербург составил около 235 тыс. человек.

В июне в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом Пулково, сообщали ТАСС, что за первое полугодие 2026 года пассажиропоток из Китая в авиагавани вырос на 18%, до 103 тыс. человек.

В сентябре 2025 года Россия и Китай объявили о безвизовом режиме между странами на один год. В мае 2026 года Китай продлил его до 31 декабря 2027 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия в свою очередь также продлит безвизовый режим.

О форуме

Форум "Дикоросы" проходит в Новосибирске с 9 по 12 июля. В 2025 году он вошел в сетевую программу Международного туристического форума "Путешествуй!" Фонда Росконгресс и объединяет деловую программу, выставку и мастер-классы.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.