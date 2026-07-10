Как изменилось число иностранных туристов в России

Число иностранных туристов в России с января по май 2026 года выросло на 23% и достигло 2 млн человек, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.По его словам, рост въездного турпотока связан с упрощением визовых правил и расширением международного авиасообщения. С начала года Россия отменила визы с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой. Также расширено действие e-visa: список доступных стран увеличился с 53 до 64, а срок пребывания по ней вырос с 16 до 30 дней.

Маршрутная сеть прямых перелетов пополнилась маршрутами из Катара, Бахрейна, Омана, Вьетнама и Индонезии. В 2025 году появились рейсы из Саудовской Аравии, расширились связи с Вьетнамом и Китаем. Сейчас доступно более 35 международных направлений.

При этом число бронирований зарубежными туристами российских отелей и других объектов размещения увеличилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных сервиса «Яндекс Путешествия», которые приводит «Интерфакс». Чаще всего гости выбирали Москву и Московскую область – на них пришлось 16% броней. Санкт-Петербург и Ленинградская область заняли второе место с долей 11%, Краснодарский край – третье с показателем 10%.

В список востребованных направлений также вошли Ростовская область, Татарстан, Нижегородская и Калининградская области, Ставропольский край. Самый заметный прирост в мае-июне показали регионы Золотого кольца – Нижегородская, Ярославская и Владимирская области.

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