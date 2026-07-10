Россияне стали меньше тратить на круизные путешествия

Круизы в этом году выполняют более 100 теплоходов из 40 городов страны, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

По словам члена комиссии РСТ по круизам, гендиректора круизного центра «Инфофлот» Андрея Михайловского, основная часть речных путешествий на июль и август уже реализована, на наиболее популярных маршрутах загрузка достигает 90-100%. В частности, высоким спросом пользуются рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, маршруты в Карелию, на Соловецкие острова, а также по Волге.

В то же время в начале навигации прогноз по динамике перевозок был выше.