$76.6687.67

Средний чек по круизным путешествиям сокращается

РЖД-Партнер

Круизы в этом году выполняют более 100 теплоходов из 40 городов страны, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Россияне стали меньше тратить на круизные путешествия
© РИА Новости

По словам члена комиссии РСТ по круизам, гендиректора круизного центра «Инфофлот» Андрея Михайловского, основная часть речных путешествий на июль и август уже реализована, на наиболее популярных маршрутах загрузка достигает 90-100%. В частности, высоким спросом пользуются рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, маршруты в Карелию, на Соловецкие острова, а также по Волге.

В то же время в начале навигации прогноз по динамике перевозок был выше.

«Думаю, многое обусловлено падением покупательной способности, не случайно в этом году снизился средний чек. Например, в меньшей степени, чем год назад, покупаются продолжительные круизы, люди предпочитают отдельные его части», - пояснила коммерческий директор «Донинтурфлота» Елена Кугарьянц