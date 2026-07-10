Где дешево отдохнуть летом в России? Топ самых бюджетных направлений

Определены самые бюджетные направления для поездок по России в июле и августе 2026 года. По данным «Яндекс Путешествия, эксперты рассчитали совокупные траты, объединив медианную стоимость авиаперелета и среднюю цену за одну ночь в отеле, сообщает канал «Саратов 24.

Лидером рейтинга стал Саратов: поездка туда в среднем обойдется в 15 950 рублей — это наименьший показатель среди всех российских регионов. Город уверенно закрепляется в числе ключевых туристических точек Поволжья: он позволяет спланировать разнообразный досуг, не перегружая бюджет. Среди главных достопримечательностей, притягивающих туристов, — саратовская набережная, признанная самой длинной на Волге. Прогулочный маршрут здесь продуман до мелочей: вдоль реки оборудованы смотровые площадки, работает летний кинотеатр, проложены велодорожки. Еще одна знаковая локация — Парк Победы на Соколовой горе. Не теряет популярности и Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина в Энгельсском районе: гостей впечатляют копия спускаемого аппарата и панорамные виды бескрайней степи.

На второй и третьей строчках рейтинга — Архангельск и Волгоград: стоимость поездки в каждый из этих городов составляет 17 140 рублей. При этом у направлений разные преимущества: в Архангельске выгоднее выходит перелет, а в Волгограде — проживание.

В десятку наиболее доступных маршрутов также попали Самара (17,2 тыс. рублей), Пермь (17,5 тыс. рублей), Тюмень (18 тыс. рублей), Ижевск (18,3 тыс. рублей), Уфа (18,4 тыс. рублей), Оренбург (18,7 тыс. рублей) и Казань (18,8 тыс. рублей).

Отдельно аналитики рассмотрели среднюю стоимость одной ночи в популярных регионах в высокий сезон. Самые низкие расценки зафиксированы в Вологодской области (5,7 тыс. рублей), Ростовской (6,2 тыс. рублей) и Новосибирской (6,5 тыс. рублей). В топ‑10 по этому показателю также вошли Дагестан (7,4 тыс. рублей), Иркутская область (7,6 тыс. рублей), Костромская (8 тыс. рублей), Ярославская (8,1 тыс. рублей) и Кабардино‑Балкария (8,2 тыс. рублей).

Что касается цен на авиабилеты, то по медианной стоимости перелета в июле — августе лидируют Архангельск (8,7 тыс. рублей), Самара (9,8 тыс. рублей) и Саратов (10 тыс. рублей). Кроме них в рейтинге фигурируют Казань (10,3 тыс. рублей), Мурманск (11,3 тыс. рублей) и Москва (11,9 тыс. рублей).

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