Между Москвой и Новороссийском запустили новый поезд

Компания «Гранд Сервис Экспресс» 10 июля запустила новый ежедневный поезд № 433/434 между Москвой и Новороссийском, сообщил перевозчик в своем телеграм-канале.

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Состав будет ходить с Павелецкого вокзала ежедневно. Из столицы отправляется в 17:45 и прибывает в пункт назначения через день в 05:20. Пассажиров ждут плацкартные и купейные вагоны «Таврия». Маршрут проходит через Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Первый рейс из Новороссийска отправится 12 июля. Поезд будет выходить ежедневно в 17:45 и прибывать в Москву через день в 05:35 или 06:01, в зависимости от даты. Расписание составлено до конца августа. О графике движения после этого срока перевозчик сообщит дополнительно.

Ранее «Гранд Сервис Экспресс» запустил маршруты № 153/154 Москва – Ростов-на-Дону и № 177/178 Санкт-Петербург – Москва – Анапа. На крымском направлении продолжают курсировать семь поездов «Таврия» и «Таврия Экспресс», связывающих полуостров с Москвой, Санкт-Петербургом и Адлером.