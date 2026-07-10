Как на пляжах Астрахани избежать «зуда купальщика»

Астраханская область славится обилием проток и ильменей с теплой водой, однако такой отдых таит в себе скрытые угрозы. О том, как распознать и нейтрализовать последствия встречи с церкариями и водными клопами и не заработать "зуд купальщика", рассказала заведующая кафедрой клинической иммунологии Астраханского государственного медицинского университета профессор Людмила Воронина.

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Церкарии - это микроскопические личинки паразитов, обитающие в организмах водоплавающих птиц - уток, лебедей. Попадая в воду, они могут атаковать кожу человека, вызывая церкариальный дерматит. В народе называют "зуд купальщика".

"Первые признаки - это ощущения легкого покалывания сразу после выхода из воды. В течение полусуток появляются красные высыпания, напоминающие прыщи, которые позже превращаются в зудящие волдыри. Зуд усиливается в ночное время и при нагревании кожи. Чаще всего страдают открытые участки тела. Обычно симптомы стихают через неделю, а полное восстановление кожи занимает около 20 дней", - пояснила Людмила Петровна.

В качестве первой помощи сразу после купания важно несильно растирать кожу полотенцем (это "втирает" личинки в поры). Примите душ, используя жесткую мочалку и мыло - это поможет механически удалить паразитов. Затем нанесите средства с ментолом или камфорой для снятия зуда, прикладывайте холодные компрессы.

"Чего делать точно не стоит, так это расчесывать кожу на месте укуса. Так высок риск развития гнойной инфекции. Для смазывания места поражения нельзя использовать йод или зеленку, принимать горячие ванны, заниматься самолечением гормональными препаратами", - отметила эксперт.

Обращаться к врачу необходимо, если поднялась температура выше 38,5 градуса, отек стремительно распространяется, появились гнойные выделения или признаки аллергии - отек лица, затрудненное дыхание.

Чтобы обезопасить себя от встречи с церкариями, необходимо избегать мест, где плавают утки и лебеди. После выхода из воды следует сразу переодеваться в сухое белье, а предварительно нанесенный водостойкий крем создаст дополнительный защитный барьер на коже.

Еще один обитатель местных вод - клоп-гладыш. Этот хищный жук может больно укусить, если его потревожить. Ощущения от укуса схожи с укусом осы. На месте поражения сразу возникает покраснение и отек до пяти сантиметров, которые могут беспокоить до двух суток. У аллергиков возможна общая слабость и крапивница.