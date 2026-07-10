Туристы рассказали, как запасаются бензином для поездки на юг

Туристы продолжают ехать на российский юг с солидными запасами топлива из-за трудностей с заправкой по пути. Похоже, найден один из наиболее предусмотрительных отдыхающих:

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«У моего знакомого прицеп, и в нем 300 литров бенза с собой. Едет в Краснодарский край», – поделился подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Тем, кто едет в Крым по мосту, на борт по правилам можно брать чуть меньше, но даже в условиях сегодняшних лимитов и предписаний лить только в бак целеустремленные отпускники умудряются быстро заполнить все канистры под завязку:

«Все не так уж и плохо с поездкой в Крым. Чтобы сделать запас в 200 литров топлива, который можно провозить, потратил ночью пару часов и погнал на юга!»

С легкостью забивают свободное место сосудами с ГСМ обладатели больших машин и кемперов:

«У меня брат поехал на юга. Машина на дизеле, а все необходимое в прицепе-кемпинге – вода, туалет, газ, холодильник, солнечные панели и дизельный генератор и запас топлива на всякий случай».

Сложнее всего найти место лишь одной категории туристов:

«У семей с детьми коляску-то не всегда впихнешь в багажник, а тут еще 7 канистр по 20 литров бензина. Не у всех автобус».

Ранее TourDom.ru писал, что некоторые туристы разворачиваются на полпути на юг из-за проблем с топливом. А отельеры готовы отстаивать очередь за гостей.