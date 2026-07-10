«Бажовское путешествие»: на Урале разрабатывают новый туристический маршрут

Новый туристический маршрут "Бажовское путешествие" в направлении Екатеринбурга, Сысерти и Полевского разрабатывают в Свердловской области. Об этом рассказала председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

"Туризм сегодня – это важная отрасль экономики Свердловской области. Регион уже несколько лет входит в десятку лидеров России по числу туристических поездок, а результаты первого квартала подтверждают сохранение положительной динамики. Наша задача – поддержать этот рост, развивая событийный туризм и раскрывая потенциал муниципалитетов. Сегодня Камышлов, Богданович и другие территории убедительно показывают, что туристические точки притяжения создаются по всей Свердловской области", – привели ТАСС слова Бабушкиной в управлении информационной политики облпарламента.

Она оценила развитие событийного туризма и индустрии гостеприимства в регионе и озвучила показатели реализации госпрограммы "Развитие туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области", отметив, что на ее реализацию из областного бюджета в 2025 году выделили 479 млн рублей, в 2026-м запланировано 524,8 млн рублей. В регионе ежегодно проходит более 600 мероприятий на 55 площадках, которые привлекают свыше 1,5 млн туристов со всей стран и зарубежья. В настоящее время в информационной системе мониторинга социально-экономического развития региона размещено 3517 объектов туристской индустрии Свердловской области.

"В 2025 году Императорский и Демидовский маршруты, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья, получили статус национальных туристских маршрутов, за год их посетили порядка 4 тыс. туристов. В настоящий момент в регионе разрабатывается новый туристский маршрут "Бажовское путешествие" в направлении Екатеринбурга, Сысерти и Полевского", - добавила Бабушкина.

В управлении напомнили, что в этом году депутаты утвердили продление – с установленных ранее пяти налоговых периодов до восьми – срока применения льготы по налогу на имущество организаций, предоставляемой в отношении гостиниц. Льгота действует в регионе с 2020 года. За 2020-2024 годы сумма предоставленной в отношении гостиничных комплексов налоговой льготы составила 489,6 млн рублей, при этом налогов в бюджет Свердловской области от организаций-получателей льготы поступило порядка 840 млн рублей. Таким образом на один рубль предоставленной налоговой льготы пришлось 1,7 рубля налоговых поступлений в консолидированный бюджет.